مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الجوائز المالية لـ السوبر المصري 2025
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 22:45
كتب : محمد جمال
كشف مصدر من اتحاد الكرة الجوائز المالية لكأس السوبر المصري 2025.
وتشارك فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في النسخة الجديدة المقرر إقامتها في الإمارات.
وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الجوائز المالية للسوبر المصري 2025 لم تتغير عن الموسم الماضي".
وأضاف "إجمالي الجوائز المالية: 700 ألف دولار، توزع 200 ألف دولار على الـ 4 فرق بواقع 50 ألف لكل فريق".
وأكمل "يحصل البطل على 300 ألف دولار، فيما يحصد الوصيف 200 ألف دولار".
وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.
الأهلي × سيراميكا كليوباترا
