مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الجوائز المالية لـ السوبر المصري 2025

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 22:45

كتب : محمد جمال

كأس السوبر المصري

كشف مصدر من اتحاد الكرة الجوائز المالية لكأس السوبر المصري 2025.

وتشارك فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في النسخة الجديدة المقرر إقامتها في الإمارات.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الجوائز المالية للسوبر المصري 2025 لم تتغير عن الموسم الماضي".

وأضاف "إجمالي الجوائز المالية: 700 ألف دولار، توزع 200 ألف دولار على الـ 4 فرق بواقع 50 ألف لكل فريق".

وأكمل "يحصل البطل على 300 ألف دولار، فيما يحصد الوصيف 200 ألف دولار".

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

تلعب المباراة يوم 6 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الرابعة وربع مساء على ملعب هزاع بن زايد.

الزمالك × بيراميدز

تقام المباراة يوم 6 نوفمبر في تمام الساعة السابعة وربع مساء على ملعب آل نهيان.

فيما تلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 9 نوفمبر الساعة الثالثة إلا ربع مساء على ملعب آل نهيان.

وستلعب مباراة النهائي يوم 9 نوفمبر الساعة الخامسة ونصف مساء على ملعب محمد بن زايد.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

