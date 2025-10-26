زد يخطف نقطة في +94 أمام طلائع الجيش

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

زد

خطف زد نقطة مثيرة من طلائع الجيش بنتيجة 2-2 في الجولة 12 من الدوري المصري.

وسجل كريم طارق ثنائية لطلائع الجيش، فيما سجل لزد كل من محمد ربيعة ومصطفى سعد.

وحقق زد نقطة جعلته في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

أخبار متعلقة:
زد يحول تأخره لانتصار أمام بتروجت بتروجت يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة زد مودي يسجل وإنبي ينتصر على زد بهدف دون رد في يوم عودة بسيوني.. حرس الحدود يسترجع الانتصارات بالفوز على زد

فيما أوقف طلائع الجيش سلسلة هزائمه بنقطة جعلته في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.

وتقدم طلائع الجيش بهدف مبكر من كريم طارق في الدقيقة 9 بعد عرضية أحمد عبد الرحمن حولها في الشباك بتسديدة قوية.

وفي الدقيقة 35 أدرك محمد ربيعة التعادل لزد برأسية.

لكن التعادل لم يُدم سوى 3 دقائق فسجل كريم طارق هدفا كتب تقدما جديدا لطلائع الجيش في الدقيقة 38.

سلسلة تمريرات تصل لإسماعيل أوجورو الذي مرر لكريم طارق الذي أسكن الكرة في الشباك بسهولة.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

حاول لاعبو زد في الشوط الثاني خطف التعادل لكن الفرص اصطدمت بخط دفاع قوي.

وفي الدقيقة 90+4 سجل مصطفى سعد هدف بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء خطف بها نقطة التعادل.

زد طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
مروان حمدي: البنا لم يعد لتقنية الفيديو أمام فاركو.. ونطالب بتطبيق الحق وكيله: الجزيري لم يشكُ الزمالك.. ورفض الرحيل لتحقيق أرقاما قياسية عبد الحفيظ: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب.. ولا تستبعد الزمالك أبدا في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة بسام يوضح دور علي ماهر في تحقيق سيراميكا كليوباترا نتائج إيجابية خبر في الجول – الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن عقوبة نبيل عماد في السوبر مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الجوائز المالية لـ السوبر المصري 2025 فاركو يحقق انتصاره الأول في الموسم بهدف ندياي على حساب الإسماعيلي
أخر الأخبار
مروان حمدي: البنا لم يعد لتقنية الفيديو أمام فاركو.. ونطالب بتطبيق الحق 15 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: الجزيري لم يشكُ الزمالك.. ورفض الرحيل لتحقيق أرقاما قياسية 52 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب.. ولا تستبعد الزمالك أبدا 55 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة ساعة | الدوري المصري
الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب التأمين الإثيوبي: سعيد بالنتيجة التي تحققت ضد بيراميدز ساعة | الكرة الإفريقية
بسام يوضح دور علي ماهر في تحقيق سيراميكا كليوباترا نتائج إيجابية ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: أقدر الفوز على بالاس أكثر من أي مباراة لهذا السبب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515991/زد-يخطف-نقطة-في-94-أمام-طلائع-الجيش