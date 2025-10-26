زد يخطف نقطة في +94 أمام طلائع الجيش

خطف زد نقطة مثيرة من طلائع الجيش بنتيجة 2-2 في الجولة 12 من الدوري المصري.

وسجل كريم طارق ثنائية لطلائع الجيش، فيما سجل لزد كل من محمد ربيعة ومصطفى سعد.

وحقق زد نقطة جعلته في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

فيما أوقف طلائع الجيش سلسلة هزائمه بنقطة جعلته في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.

وتقدم طلائع الجيش بهدف مبكر من كريم طارق في الدقيقة 9 بعد عرضية أحمد عبد الرحمن حولها في الشباك بتسديدة قوية.

وفي الدقيقة 35 أدرك محمد ربيعة التعادل لزد برأسية.

لكن التعادل لم يُدم سوى 3 دقائق فسجل كريم طارق هدفا كتب تقدما جديدا لطلائع الجيش في الدقيقة 38.

سلسلة تمريرات تصل لإسماعيل أوجورو الذي مرر لكريم طارق الذي أسكن الكرة في الشباك بسهولة.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

حاول لاعبو زد في الشوط الثاني خطف التعادل لكن الفرص اصطدمت بخط دفاع قوي.

وفي الدقيقة 90+4 سجل مصطفى سعد هدف بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء خطف بها نقطة التعادل.