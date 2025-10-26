فاركو يحقق انتصاره الأول في الموسم بهدف ندياي على حساب الإسماعيلي

حقق فاركو انتصاره الأول في الموسم بالتفوق على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري.

سجل هدف الفوز باباكار ندياي.

وارتقى فاركو للمركز الـ 18 برصيد 9 نقاط مستفيدا من فوزه الأول بعد 6 تعادلات و4 هزائم في 10 مباريات سابقة.

فيما تراجع الإسماعيلي للمركز الأخير برصيد 7 نقاط متكبدا الخسارة التاسعة له هذا الموسم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 عن طريق باباكار بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واعترض لاعبو الإسماعيلي على صحة الهدف بداعي وجود لمسة يد على ياسين الملاح لاعب فاركو.

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لعبد الشحات مدرب الإسماعيلي بسبب الاعتراضات.

وألغى الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 88 عقب العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل.

وتألق محمد سعيد "شيكا" في الوقت بدلا من الضائع وتصدى لفرصتين ومنع الإسماعيلي من خطف نقطة قائدا فريقه لتحقيق أول فوز في الموسم.