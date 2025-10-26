مدرب برشلونة في الكلاسيكو: يامال لا يزال صغيرا وعلينا مساندته.. ولا أعرف من بدأ المشادة

أكد ماركوس سورج المدرب المساعد في الجهاز الفني لبرشلونة والذي تولى إدارة الفريق في الكلاسيكو ضد ريال مدريد أن لامين يامال نجم فريقه لا يزال يحتاج لاكتسباب الخبرات والمساندة من الجماهير.

وتحدث سورج عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا: "لم يكن يوما سهلا على لامين. حاولنا بين الشوطين منحه مزيدا من المواقف الفردية واحد ضد واحد، لكننا لم ننجح كثيرا، وريال مدريد دافع بشكل جيد، لذلك علينا تقبل ذلك. هو حاول كل شيء، لكن في بعض الأحيان المدافعون قدموا أداء قويا أيضا".

وأضاف: "لامين لا يزال صغيرا ويحتاج للتطور، وغالبا ما يواجه مواقف 2 ضد 1 لمنعه من دخول منطقة الجزاء أو التسديد، وهذا طبيعي، وسنساعده على النمو في هذا الجانب".

وأشار سورج إلى أن الأجواء الصاخبة في ملعب سنتياجو برنابيو كان لها تأثير على اللاعب قائلا: "ربما تأثر قليلا، لأنه لا يزال يتعلم كيف يتعامل مع الجماهير والهتافات والضغط، وهذا جزء من عملية التطور، لكن في المعتاد هو لاعب متحمس ويؤدي بشكل جيد، واليوم لم يكن الأمر سهلا بالنسبة له".

وطالب مساعد فليك الجميع بدعم يامال، موضحا: "لامين عائد من إصابة ويحتاج لاستعادة إيقاعه من خلال المزيد من المباريات، وهو في الثامنة عشرة فقط، لذلك علينا منحه الوقت والدعم، وسنفعل ذلك جميعا".

وتحدث سورج أيضا عن المشادة التي وقعت بعد نهاية اللقاء بين لاعبي الفريقين قائلا: "بصراحة لا أعرف من بدأ المشكلة، كان هناك الكثير من الأشخاص بين مقعدي الفريقين، والكل كان يصرخ، لكن علينا تقبل ذلك والتركيز على المباراة نفسها".

كما برر قراره بإجراء تغيير تكتيكي في نهاية اللقاء قائلا: "أردنا تغيير البنية الهجومية ومنح المدافعين مهمة جديدة، لذلك دفعنا برونالد أراوخو للأمام، كما فعلنا الأسبوع الماضي، وتحولنا من خطة رباعية إلى ثلاثية في الدفاع لمحاولة خلق فرص أكثر".

واختتم حديثه عن غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قائلا: "بالتأكيد نفتقده، فهو مهاجم حقيقي وهداف، لكن هذه هي كرة القدم، الإصابات جزء منها. علينا ألا نبحث عن الأعذار، سواء كانت قرارات تحكيمية أو إصابات، لأننا بهذه الطريقة فقط سنطور الفريق. الموسم لا يزال طويلا أمامنا".

وأنهى ريال مدريد عقدته في مباريات الكلاسيكو من الموسم الماضي، وفاز على برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة لأول مرة بعدما خسر في آخر 4 مباريات أمامه.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو 4 مرات في الموسم الماضي، بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس وأخرى في السوبر الإسباني.

ويعد الكلاسيكو هو الأول لريال مدريد تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

كما غاب هانز فليك مدرب برشلونة عن المباراة وحضرها من المدرجات بسبب إيقافه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في الصدارة، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

ثنائية ريال مدريد سجلها كيليان مبابي وجود بيلينجهام، وسجل هدف برشلونة فيرمن لوبيز.