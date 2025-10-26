ألونسو: الشجار بعد المباراة كان بسبب الحماس فقط.. وسأتحدث مع فينيسيوس بغرفة الملابس

يرى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد أن الشجار الذي حدث بين اللاعبين عقب المباراة كان أمرا طبيعيا.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو للصحفيين عقب المباراة: "ما حدث مع لامين؟ كان الفريق متحمسا للغية وكنا نتحدث عن أهمية المباراة وليس فقط بسبب النقاط، أنا سعيد باللاعبين لقد كانوا بحاجة إلى ذلك الشعور بالقدرة على الفوز بمباراة كبيرة وكان حماسهم كبيرا".

وواصل "لقد تركت الكثير من الإيجابيات والكثير من إيجابيات فينيسيوس، بالطبع سنتحدث عن هذه الأمور وعن غضبه ولكن لاحقا بالطبع، لقد ساهم فينيسيوس كثيرا والفوز كان مستحقا، أتيحت لنا فرص وركلة جزاء وقد استعدنا ذلك الشعور بالتنافسية في المباريات الكبيرة".

وتابع "لقد استرجعنا العديد من اللاعبين وكنت أتطلع إلى جعل الفريق أكثر استعدادا، وأعتقد أننا كنا جيدين جدا دفاعيا والهدف الذي استقبلناه كان خطأ ذاتي وخلقنا العديد من الفرص، هذا المشروع لا يزال في بدايته لكن التواصل مع الجماهير أمر أساسي".

وأكمل "لم أزل أزل عبئا كبيرا عن كاهلي ولكن فقط عبء هذه المباراة، وسيكون من الجيد لنا أن نتطور لكن لا يزال أمامنا الكثير".

وشدد "الشجار بعد المباراة كان توتر مباراة مهمة، والنتيجة كانت متقاربة للغاية واضطررنا للدفاع وسنحت لنا فرص للتسجيل، أعتبر الأمر طبيعيا ولا داعي للتفكير كثيرا، إنها كرة قدم ومباراة الكلاسيكو".

وكشف "كامافينجا وبيلينجعام وأردا جولر كانوا قادرين على اللعب في مراكو مختلفة اليوم، وكنا بحاجة للسيطرة على خط الوسط ومحاولة التغلب على ضغط برشلونة وهو ما أعتقد أننا نجحنا فيه، لقد قدم لاعبو الوسط الأربعة أداء رائعا".

وأضاف "بيلينجهام كان رائعا ضد يوفنتوس واليوم، وحتى ضد خيتافي، كنا نعلم قبل فترة التوقف أنه سيبدأ أساسيا، لقد احتاج لبعض دقائق ليبدأ وهذا ما حدث، وقد كان في أفضل حالاته وأفضل مما توقعنا".

وشدد "هناك شخصيات مختلفة داخل الفريق وعليك أن تعرف كيف تعاملهم بنفس الاحترام، سنتحدث عما حدث مع فينيسيوس في غرفة خلع الملابس".

وأتم "حاولنا الدفاع ضد لامين بشكل جيد كفريق لكننا لم نضع خطة خاصة له، دافعنا بشكل جيد بشكل عام ولم نستقبل الكثير من الفرص".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 22 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.