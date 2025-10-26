دي يونج: رد فعل لاعبي ريال مدريد ضد لامين كان مبالغا به.. وكارباخال كان بإمكانه الحديث معه على انفراد

يرى فرينكي دي يونج أن رد فعل لاعبي ريال مدريد على أحاديث لامين يامال كانت مبالغ بها.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال دي يونج للصحفيين عقب المباراة: "ما حدث في نهاية المباراة؟ لم أر الموقف بالكامل لأنني كنت في أرض الملعب ورأيت فقط الكثير من اللاعبين والطاقم الفني، الكثير من الناس ذهبوا إلى لامين عقب نهاية المباراة، أعتقد أن المباراة كان مبالغا فيه قليلا".

وتابع "في الشوط الأول لم نتمتع بالحدة مع الكرة وهم كانوا خطيرين، وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة ولكننا عانينا من صناعة الفرص".

وأضاف "كارباخال كان بإمكانه الحديث مع لامين على انفراد لأنه زميله ويعرفه، كان بإمكانه الاتصال به بدلا من الإشارة التي فعلها على أرض الملعب".

وأتم "لامين لم يقل تحديدا إن ريال مدريد يسرق، كان في دوري الملوك وتحدث هناك ولكنه لم يقل ذلك بشكل مباشر، كان هناك مبالغة بالأمر".