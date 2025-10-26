كرة طائرة - أول محجبة في التاريخ.. مريم متولي تسجل مشاركتها الأولى في الدوري الإيطالي

شاركت مريم متولي لأول مرة مع فريقها الجديد بوستو أرسيتسيو الإيطالي للكرة الطائرة.

وظهرت مريم لأول مرة في الشوط الثالث من المباراة في اللقاء الذي انتهى بالفوز 3-0 لفريقها أمام فاليفوجيلا.

وارتقى الفريق بفضل فوزه الثاني بعد مرور 5 جولات للمركز الثامن برصيد 6 نقاط.

وأًصبحت مريم أول لاعبة محجبة تشارك في تاريخ الدوري الإيطالي للكرة الطائرة.

وانضمت مريم للفريق بشكل متأخر بسبب مشاكل في الحصول على التأشيرة والذي تسبب في غيابها عن فترة الإعداد وأول 4 مباريات من الموسم.

وتعتبر مريم أول محترفة مصرية في الدوري الإيطالي الذي يعتبر بين أقوى الدوريات على مستوى العالم.

وأصبح النادي الإيطالي أول من يضم لاعبات من 4 قارات مختلفة في قائمته بموسم واحد.

ويضم بوستو أرسيتسيو حاليا لاعبات من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا.

وسبق وأن توج فريق UYBA بوستو أرسيتسيو بألقاب الدوري الإيطالي والكأس والسوبر عام 2012. كما توج الفريق بلقب كأس الكؤوس الأوروبية ثلاث مرات من قبل آخرها في 2019.

وفي الموسم الماضي أنهى فريق UYBA بوستو أرسيتسيو الدور الرئيسي من الدوري الإيطالي المكون من 14 فريقا في المركز السادس بينما ودع مرحلة الإقصائيات من ربع النهائي.

وتعتبر مريم متولي - 26 عاما - واحدة من أبرز لاعبات منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة، وتوجت مع الزمالك بألقاب بطولة إفريقيا (ثلاث مرات) وكأس مصر (مرتان).

كما حصلت مريم متولي على جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا ثلاث مرات بينهم مرتين مع الزمالك ومرة عندما كانت في صفوف الأهلي.

وبشكل عام توجت مريم متولي بلقب إفريقيا 7 مرات من أصل 10 مشاركات لتصبح صاحبة الرقم القياسي في التتويج باللقب.