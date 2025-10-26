بسبب يامال.. شجار بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة عقب الكلاسيكو

اندلع شجارا بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة عقب صافرة نهاية الكلاسيكو.

المباراة انتهت بفوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وعقب نهاية المباراة اشتبك لاعبي الفريقين سويا بسبب لامين يامال.

يامال كان قد تحدث قبل يومين من المباراة وقال إن ريال مدريد دائما ما يسرق ثم يشتكي، كما تحدث عن تسجيله هدفا في البرنابيو كما فعل في الموسم الماضي.

وعقب المباراة تحدث داني كارباخال مع وتيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور مع يامال مما أدى لاندلاع اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

وفقا للتقارير فإن كارباخال قال للامين: "تحدث أقل لأنك تتحدث كثيرا".

كما قال له فينيسيوس: "تحدث الآن إذا استطعت".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي توقف عند 22 نقطة.