كلاسيكو ألونسو الأول.. ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة ويهزمه في غياب فليك

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 20:22

كتب : عمرو عبد المنعم

كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة - مبابي

أنهى ريال مدريد عقدته في مباريات الكلاسيكو من الموسم الماضي، وفاز على برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة لأول مرة بعدما خسر في آخر 4 مباريات أمامه.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو 4 مرات في الموسم الماضي، بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس وأخرى في السوبر الإسباني.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: راض عن الفريق ونتطور رغم الخسارة من فيلا بعد استبداله.. فينيسيوس يترك الكلاسيكو غاضبا نحو غرفة الملابس صديق الأمس يمنح أرسنال الفوز على كريستال بالاس ويبتعد أكثر بالصدارة

ويعد الكلاسيكو هو الأول لريال مدريد تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

كما غاب هانز فليك مدرب برشلونة عن المباراة وحضرها من المدرجات بسبب إيقافه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في الصدارة، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

ثنائية ريال مدريد سجلها كيليان مبابي وجود بيلينجهام، وسجل هدف برشلونة فيرمن لوبيز.

وصف المباراة

بدأت الإثارة في الكلاسيكو مبكرا وسدد راشفورد كرة اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

ورد ريال مدريد بهجمة مرتدة سريعة ووصلت الكرة إلى فينيسيوس جونيور الذي تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعد خطأ من لامين يامال.

لكن اللعب توقف وخرج الحكم لمراجعة اللعبة وعاد ليلغي ركلة الجزاء لعدم وجود خطأ على لامين يامال.

واستمر تفوق ريال مدريد في الدقائق الأولى وهذه المرة سجل كيليان مبابي هدف التقدم في الدقيقة 12 بتسديدة صاروخية من منطقة الجزاء لم يستطع تشيزني التصدي لها.

ومرة أخرى توقف اللعب وتم إلغاء الهدف بسبب وجود تسلل على مبابي.

ومجددا سجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 21 وهذه المرة كان هدفا صحيحا وليس في موقف تسلل.

وجاء الهدف بعدما انفرد مبابي بالمرمى ووضع الكرة على يمين الحارس تشيزني.

وأهدر فينيسيوس الهدف الثاني من انفراد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من مبابي، لكنه سدد كرة أبعدها الحارس تشيزني.

وأخيرا نجح برشلونة في إدراك التعادل في الدقيقة 38 والذي جاء عن طريق فيرمن لوبيز.

واستغل برشلونة تمريرات بين لاعبي دفاع ريال مدريد ليضغط عليه بقوة ويخطف الكرة، ثم يمررها راشفورد إلى فيرمن الذي وضع الكرة في شباك تيبو كورتوا.

لكن ريال مدريد لم ينتظر كثيرا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق جود بيلينجهام.

وسجل ريال مدريد الهدف الثاني بعد عرضية من كاريراس قابلها إيدير ميليتاو بضربة رأسية ووضع الكرة أمام بيلينجهام الذي سجلها في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع سجل ريال مدريد هدفا ثالثا عن طريق مبابي لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني طالب لاعبو ريال مدريد باحتسباب ركلة جزاء في الدقيقة 48 بعد لمسة يد على إريك جارسيا.

وبالفعل توقف اللعب وخرج الحكم لمراجعة اللعبة، ليعود ويحتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

وتقدم المتخصص مبابي لتسديد ركلة الجزاء، لكن الحارس تشيزني تصدى لها ببراعة.

ورد برشلونة بهجمة مرتدة سريعة من فيرمن لوبيز الذي انطلق نحو المرمى لكنه لم يمرر الكرة وسددها في منتصف المرمى ليمسك بها كورتوا لتضيع فرصة خطيرة على برشلونة.

وغادر فينيسيوس جونيور الملعب في الدقيقة 72 ليخرج غاضبا ويعترض على تبديله من قبل المدرب تشابي ألونسو ويغادر الملعب بشكل مباشر إلى غرف الملابس. وشارك بدلا منه مواطنه البرازيلي رودريجوز

واستمرت محاولات برشلونة لتسجيل التعادل، وأهدر جول كوندي فرصة التعادل في الدقيقة 89 بعد عرضية من لامين يامال وضعته في مواجهة المرمى لكنه لم يستلم الكرة جيدا.

وتلقى بيدري الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع ليخرج من المباراة مطرودا بالبطاقة الحمراء.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ولم تنجح محاولات برشلونة في التعادل، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو مبابي
نرشح لكم
مدرب برشلونة في الكلاسيكو: يامال لا يزال صغيرا وعلينا مساندته.. ولا أعرف من بدأ المشادة ألونسو: الشجار بعد المباراة كان بسبب الحماس فقط.. وسأتحدث مع فينيسيوس بغرفة الملابس دي يونج: رد فعل لاعبي ريال مدريد ضد لامين كان مبالغا به.. وكارباخال كان بإمكانه الحديث معه على انفراد بسبب يامال.. شجار بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة عقب الكلاسيكو بعد استبداله.. فينيسيوس يترك الكلاسيكو غاضبا نحو غرفة الملابس انتهت الكلاسيكو – ريال مدريد (2)-(1) برشلونة.. فوز الملكي تشكيل برشلونة – لامين يامال أساسي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام برشلونة في الكلاسيكو
أخر الأخبار
وكيله: الجزيري لم يشكو الزمالك.. ورفض الرحيل لتحقيق أرقاما قياسية 14 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب.. ولا تستبعد الزمالك أبدا 18 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة 33 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب التأمين الإثيوبي: سعيد بالنتيجة التي تحققت ضد بيراميدز ساعة | الكرة الإفريقية
بسام يوضح دور علي ماهر في تحقيق سيراميكا كليوباترا نتائج إيجابية ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: أقدر الفوز على بالاس أكثر من أي مباراة لهذا السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن عقوبة نبيل عماد في السوبر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515979/كلاسيكو-ألونسو-الأول-ريال-مدريد-ينهي-هيمنة-برشلونة-ويهزمه-في-غياب-فليك