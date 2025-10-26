بهدف عكسي.. سيراميكا يتصدر مؤقتا بفوز صعب على كهرباء الإسماعيلية

ارتقى سيراميكا كليوباترا لصدارة ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في الجولة 12 على ملعب هيئة قناة السويس.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمد ياسين أبو زراع.

ويعد ذلك تاسع هدف عكسي يُسجل في الموسم الحالي من الدوري المصري.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يلتقي بتروجت يوم الأربعاء المقبل.

فيما توقف رصيد الكهرباء عند 8 نقاط في المركز الـ 19 ومتعرضا للخسارة الثالثة على التوالي.

الشوط الأول انتهى سلبيا في ظل استحواذ وفرص لم تترجم لأهداف من سيراميكا.

وفي الدقيقة 48 سجل إسلام عيسى بعد سلسلة تمريرات داخل منطقة الجزاء لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 58 سجل كليوباترا أول أهدافه بعدما حوّل محمد أبو زراع بالخطأ عرضية مروان عثمان في الشباك.

سيراميكا كليوباترا يتقدم بالهدف الأول بنيران صديقة من لاعب كهرباء الإسماعيلية ⚽️ pic.twitter.com/Pexac9VE8S — ON Sport (@ONTimeSports) October 26, 2025

الدقائق الأخيرة حاول رضا شحاتة بتغييرات هجومية تسجيل هدف التعادل لكن دون جديد لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا.