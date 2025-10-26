بهدف عكسي.. سيراميكا يتصدر مؤقتا بفوز صعب على كهرباء الإسماعيلية

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 19:23

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

ارتقى سيراميكا كليوباترا لصدارة ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في الجولة 12 على ملعب هيئة قناة السويس.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمد ياسين أبو زراع.

ويعد ذلك تاسع هدف عكسي يُسجل في الموسم الحالي من الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
أستون فيلا يواصل سلسلة انتصاراته ويتفوق على مانشستر سيتي بهدف كاش الهلال يجدد عقد سافيتش حتى 2028 فروسية - نجلة أندريه سكاكيني تختار تمثيل مصر بدلا من ألمانيا اليابان: التفكير في الانفصال عن الاتحاد الآسيوي مجرد شائعات

ورفع سيراميكا رصيده لـ 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يلتقي بتروجت يوم الأربعاء المقبل.

فيما توقف رصيد الكهرباء عند 8 نقاط في المركز الـ 19 ومتعرضا للخسارة الثالثة على التوالي.

الشوط الأول انتهى سلبيا في ظل استحواذ وفرص لم تترجم لأهداف من سيراميكا.

وفي الدقيقة 48 سجل إسلام عيسى بعد سلسلة تمريرات داخل منطقة الجزاء لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 58 سجل كليوباترا أول أهدافه بعدما حوّل محمد أبو زراع بالخطأ عرضية مروان عثمان في الشباك.

الدقائق الأخيرة حاول رضا شحاتة بتغييرات هجومية تسجيل هدف التعادل لكن دون جديد لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا.

سيراميكا كليوباترا كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – جلسة منتظرة لحسم مصير شبانة مع الاتحاد السكندري مجلس الشيوخ - أحمد دياب رئيسا للجنة الشباب والرياضة.. وسيف زاهر وكيلا مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة كما انفرد في الجول ..الأهلي يتظلم من قرارات الحكم السنغالي ويطالب برفع إيقاف جراديشار خبر في الجول - مودرن سبورت يوقف مستحقات لاعبيه بعد الخسارة أمام المقاولون العرب مواعيد مباريات الأحد 26 أكتوبر 2025.. الكلاسيكو والمصري وبيراميدز ومرموش أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل
أخر الأخبار
كلاسيكو ألونسو الأول.. ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة ويهزمه في غياب فليك 4 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل المصري - دغموم وصلاح ومنذر يقودون الهجوم ضد الاتحاد في الكونفدرالية 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: راض عن الفريق ونتطور رغم الخسارة من فيلا 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد استبداله.. فينيسيوس يترك الكلاسيكو غاضبا نحو غرفة الملابس 12 دقيقة | الدوري الإسباني
إيمري يكشف كيف أوقف خطورة هالاند.. وسبب استبدال سانشو 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صديق الأمس يمنح أرسنال الفوز على كريستال بالاس ويبتعد أكثر بالصدارة 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بهدف عكسي.. سيراميكا يتصدر مؤقتا بفوز صعب على كهرباء الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
أستون فيلا يواصل سلسلة انتصاراته ويتفوق على مانشستر سيتي بهدف كاش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515973/بهدف-عكسي-سيراميكا-يتصدر-مؤقتا-بفوز-صعب-على-كهرباء-الإسماعيلية