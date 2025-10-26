الهلال يجدد عقد سافيتش حتى 2028

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي تجديد تعاقد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش حتى 2028.

صاحب الـ 30 عاما يقضي ثالث مواسمه مع الهلال وكان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي والآن سيستمر لـ 3 سنوات أخرى.

وفاز الصربي بـ 5 ألقاب بقميص الهلال هي كأس السعودية والدوري السعودي والسوبر السعودي مرتين وكأس موسم الرياض.

كما ساهم في وصول فريقه لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وخاض سافيتش بقميص الهلال 105 مباراة سجل 31 هدفا وصنع 27 في جميع المسابقات.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

