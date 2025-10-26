الهلال يجدد عقد سافيتش حتى 2028
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 18:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي تجديد تعاقد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش حتى 2028.
صاحب الـ 30 عاما يقضي ثالث مواسمه مع الهلال وكان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي والآن سيستمر لـ 3 سنوات أخرى.
وفاز الصربي بـ 5 ألقاب بقميص الهلال هي كأس السعودية والدوري السعودي والسوبر السعودي مرتين وكأس موسم الرياض.
كما ساهم في وصول فريقه لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.
مهمة الرقيب مستمرة حتى 2028 😎 pic.twitter.com/KI2bvE0PIq— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 26, 2025
وخاض سافيتش بقميص الهلال 105 مباراة سجل 31 هدفا وصنع 27 في جميع المسابقات.
ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.
