فروسية - نجلة أندريه سكاكيني تختار تمثيل مصر بدلا من ألمانيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة حصول الفارسة لارا سكاكيني على الجنسية المصرية.

واختارت لارا تمثيل مصر في الفروسية بدلا من ألمانيا.

وقالت لارا سكاكيني: "ما رأيته من تطور ودعم للفروسية المصرية كان مدهشًا، وشعرت بالفخر عندما علمت بمدى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وبالرياضيين في مختلف المجالات، وهو ما شجعني على اتخاذ قراري النهائي بالعودة لتمثيل مصر".

لارا هي نجلة أندري سكاكيني صاحب الجنسيتين المصرية والإيطالية والذي مثل مصر لسنوات في الأولمبياد.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي بانضمام لارا سكاكيني إلى قائمة الفرسان المصريين وحصولها علي الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة والاتحاد المصري للفروسية سيقدمان كل أوجه الدعم والرعاية لها ولجميع اللاعبين المصريين الموهوبين من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.