انتهت الكلاسيكو – ريال مدريد (2)-(1) برشلونة.. فوز الملكي

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 17:31

كتب : FilGoal

خروج فينيسيوس غاضبا في الكلاسيكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد

ق 89: فرصة التعادل تضيع بغرابة من كوندي

ق 72: خروج فينيسيوس غاضبا ونزول رودريجو

ق 68: الثالث ولكن تسلل

ق 53: ماذا تفعل يا فيرمين

ق 52: أووووووووه تشيزني يتصدى لركلة الجزاء من مبابي

ق 51: ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد إريك جارسيا

ق 48: مطالبات بركلة جزاء لريال مدريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف

ق 45: هدف جديد ملغي لريال مدريد من مبابي

ق 42: جوووووووووول الثاني لريال مدريد من بيلينجهام

ق 38: جووووووووول فيرمين لوبيز والتعادل

ق 35: الثاني يضيع من فينيسيوس بعد تمريرة من مبابي

ق 34: فيران توريس يهدر التعادل بغرابة

ق 28: تسديدة قوية من مبابي وتشيزني يتصدى

ق 21: جووووووووووول مبابي وهذه المرة ليس متسللا

ق 13: إلغاء الهدف بسبب التسلل على مبابي

ق 12: جوووووول مبابي والأول

ق 5: الحكم يعود للفيديو ويلغي ركلة الجزاء ويحتسب خطأ على فينيسيوس ضد لامين يامال

ق 2: ركلة جزاااااااء على لامين يامال

ق 2: محاولة من راشفورد

انطلاق المباراة

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو الدوري الإسباني
