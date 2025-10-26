انتهت الكلاسيكو – ريال مدريد (2)-(1) برشلونة.. فوز الملكي
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 17:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
ــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز ريال مدريد
ق 89: فرصة التعادل تضيع بغرابة من كوندي
ق 72: خروج فينيسيوس غاضبا ونزول رودريجو
ق 68: الثالث ولكن تسلل
ق 53: ماذا تفعل يا فيرمين
ق 52: أووووووووه تشيزني يتصدى لركلة الجزاء من مبابي
ق 51: ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد إريك جارسيا
ق 48: مطالبات بركلة جزاء لريال مدريد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف
ق 45: هدف جديد ملغي لريال مدريد من مبابي
ق 42: جوووووووووول الثاني لريال مدريد من بيلينجهام
ق 38: جووووووووول فيرمين لوبيز والتعادل
ق 35: الثاني يضيع من فينيسيوس بعد تمريرة من مبابي
ق 34: فيران توريس يهدر التعادل بغرابة
ق 28: تسديدة قوية من مبابي وتشيزني يتصدى
ق 21: جووووووووووول مبابي وهذه المرة ليس متسللا
ق 13: إلغاء الهدف بسبب التسلل على مبابي
ق 12: جوووووول مبابي والأول
ق 5: الحكم يعود للفيديو ويلغي ركلة الجزاء ويحتسب خطأ على فينيسيوس ضد لامين يامال
ق 2: ركلة جزاااااااء على لامين يامال
ق 2: محاولة من راشفورد
انطلاق المباراة