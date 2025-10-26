تشكيل برشلونة – لامين يامال أساسي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويغيب فليك عن المباراة ويشاهدها من المدرجات بسبب طرده في اللقاء السابق في الدوري الإسباني.

ويقود لامين يامال هجوم برشلونة في المباراة أمام ريال مدريد، بجوار ماركوس راشفورد وفيران توريس.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – ماركوس راشفورد

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.