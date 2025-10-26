تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام برشلونة في الكلاسيكو

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويستمر كيليان مبابي في قيادة هجوم ريال مدريد.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي – إيدير ميليتاو – دين هاوسن – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أورلين تشواميني – أردا جولر – إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: جود بيلينجهام – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو
