اليابان: التفكير في الانفصال عن الاتحاد الآسيوي مجرد شائعات

نفى تسونياسو مياموتو رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم وجود أي نية أو تفكير في الخروج من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وانتشرت تقارير تتحدث عن تفكير اليابان في الخروج من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب المحاباة للدول الخليجية.

وقال مياموتو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "لم نناقش مثل هذا الأمر إطلاقاً، وليس لدينا أي توجه حالي أو مستقبلي في هذا الصدد".

وأضاف "اليابان تعتبر جزءاً أصيلاً من عائلة كرة القدم الآسيوية".

وشدد "الاتحاد الياباني لكرة القدم لا يفكر أبداً في الانضمام إلى أي تكتل خارج الإطار القاري، ولا يتبنى مثل هذا التوجه إطلاقاً، ولم تطرح داخله أي مناقشة بهذا الشأن".

وتابع "نحن في اليابان نكن احتراماً كبيراً لسلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوحيده عائلة كرة القدم الآسيوية بهذه الطريقة".

وأتم "أنا واثق من أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يخطو بثبات نحو تحقيق رؤيته ليكون الاتحاد القاري الرائد في العالم".

وظهرت هذه التقارير بعد انتقادات البعض لقرار إقامة مباريات الملحق الآسيوي في قطر والسعودية.

