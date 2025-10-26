لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد حكمي مباراة نابولي وإنتر بعد ركلة الجزاء المثيرة للجدل

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

إنتر - نابولي

ذكرت تقارير إيطالية أن لجنة الحكام ستستبعد الحكم ماوريتسيو مارياني ومساعده دانيلو بيندوني من الجولة المقبلة في الدوري الإيطالي بعد الجدل الذي صاحب احتساب ركلة جزاء لصالح نابولي أمام إنتر.

نابولي فاز على إنتر بنتيجة 3-1 مساء السبت، ليعود إلى صدارة ترتيب الدوري بفضل أهداف كيفن دي بروين وسكوت مكتوميناي وزامبو أنجيسا.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن لجنة الحكام في إيطاليا ترى أن القرار كان خاطئا وأن الركلة لم يكن يجب احتسابها.

أخبار متعلقة:
تقرير: نابولي يترقب نتائج فحوصات دي بروين بعد إصابة مقلقة كيفو: أضعنا طاقتنا في الجدال مع دكة نابولي.. وسأخبر اللاعبين بعدم فعل ذلك ماروتا: فوز نابولي جاء بعد احتساب ركلة الجزاء غير مستحقة حامل اللقب يعود للصدارة.. نابولي يفوز على إنتر وسط مشاجرات أصدقاء الأمس

الجدل كان قد بدأ في الدقيقة 40 عندما سقط جيوفاني دي لورينزو داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من هنريك مخيتاريان، ليحتسب الحكم ركلة جزاء أثارت اعتراضات واسعة من لاعبي إنتر.

التقرير أشار إلى أن المساعد بيندوني هو من أشار في البداية إلى وجود خطأ، بينما لم يحتسب مارياني الركلة إلا بعد مراجعة الفيديو، وهو ما زاد الانتقادات ضدهما.

ومن المتوقع أن يتم استبعادهما من إدارة مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإيطالي، خاصة وأن الثنائي كان قد شارك في إدارة نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي الأسبوع الماضي.

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.

الدوري الإيطالي نابولي إنتر
نرشح لكم
تشكيل برشلونة – لامين يامال أساسي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام برشلونة في الكلاسيكو مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية اللقاء مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) بالاس.. بداية اللقاء بعد احتجاجات متواصلة من جماهيره.. بايرن يُلغي معايشة جيروم بواتينج سان جيرمان يمنح حكيمي راحة حتى الخميس المقبل تقرير: مانشستر يونايتد يخطط لضم جوب بيلينجهام معارا في يناير ماركا: جهاز برشلونة الفني يتحمل مسؤولية غياب رافينيا عن الكلاسيكو
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة – لامين يامال أساسي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام برشلونة في الكلاسيكو 7 دقيقة | الدوري الإسباني
اليابان: التفكير في الانفصال عن الاتحاد الآسيوي مجرد شائعات 9 دقيقة | آسيا
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية اللقاء 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) بالاس.. بداية اللقاء 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إسماعيل يوسف لـ في الجول: مستعدون للقاء المصري ونأمل تحقيق الفوز 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد حكمي مباراة نابولي وإنتر بعد ركلة الجزاء المثيرة للجدل 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – جلسة منتظرة لحسم مصير شبانة مع الاتحاد السكندري 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515960/لا-جازيتا-ديلو-سبورت-استبعاد-حكمي-مباراة-نابولي-وإنتر-بعد-ركلة-الجزاء-المثيرة-للجدل