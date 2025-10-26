لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد حكمي مباراة نابولي وإنتر بعد ركلة الجزاء المثيرة للجدل

ذكرت تقارير إيطالية أن لجنة الحكام ستستبعد الحكم ماوريتسيو مارياني ومساعده دانيلو بيندوني من الجولة المقبلة في الدوري الإيطالي بعد الجدل الذي صاحب احتساب ركلة جزاء لصالح نابولي أمام إنتر.

نابولي فاز على إنتر بنتيجة 3-1 مساء السبت، ليعود إلى صدارة ترتيب الدوري بفضل أهداف كيفن دي بروين وسكوت مكتوميناي وزامبو أنجيسا.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن لجنة الحكام في إيطاليا ترى أن القرار كان خاطئا وأن الركلة لم يكن يجب احتسابها.

الجدل كان قد بدأ في الدقيقة 40 عندما سقط جيوفاني دي لورينزو داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من هنريك مخيتاريان، ليحتسب الحكم ركلة جزاء أثارت اعتراضات واسعة من لاعبي إنتر.

التقرير أشار إلى أن المساعد بيندوني هو من أشار في البداية إلى وجود خطأ، بينما لم يحتسب مارياني الركلة إلا بعد مراجعة الفيديو، وهو ما زاد الانتقادات ضدهما.

ومن المتوقع أن يتم استبعادهما من إدارة مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإيطالي، خاصة وأن الثنائي كان قد شارك في إدارة نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي الأسبوع الماضي.

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.