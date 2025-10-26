خبر في الجول – جلسة منتظرة لحسم مصير شبانة مع الاتحاد السكندري

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 16:13

كتب : عمرو نبيل

محمود شبانة - الاتحاد

ينتظر محمود شبانة مدافع الاتحاد السكندري لحسم مصيره من الاستمرار مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الاتحاد طلبوا من شبانة عقد جلسة خاصة لتمديد عقده.

وينتهي تعاقد شبانة مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الحالي.

المدافع صاحب الـ 30 عاما انضم للاتحاد في صيف 2023 قادما من الزمالك.

وخاض شبانة الذي يشغل مركز قلب الدفاع 6 مباريات هذا الموسم مع الاتحاد.

وإجمالا ارتدى شبانة قميص زعيم الثغر في 71 مباراة دون أن يسجل أو يصنع.

وسبق أن ارتدى قميص فرق إنبي والأسيوطي وبتروجت وأسوان وسموحة والزمالك.

ويستعد الاتحاد للقاء وادي دجلة غدا الإثنين في الثامنة مساءً لحساب الجولة 12 من المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط بعد خوض 10 مباريات في الدوري المصري حتى الآن.

