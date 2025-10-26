تايكوندو - ما لم يتحقق منذ 28 عاما.. سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة العالم

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 15:10

كتب : محمد سمير

سيف عيسى ينتصر ويحقق برونزية التايكوندو في أولمبياد طوكيو

حقق سيف عيسى لاعب منتخب مصر لرياضة التايكوندو إنجازا تاريخيا بعد حصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم.

وتستضيف دولة الصين منافسات بطولة العالم لرجال وسيدات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وحصد سيف عيسى ذهبية وزن تحت 87 كجم بعد الفوز على الإيطالي سيموني أليسيو في النهائي.

وكان سيموني قد توج ببرونزية أولمبياد باريس 2024.

وجاء إنجاز سيف عيسى لأول مرة لصالح مصر بعد غياب 28 عاما.

إذ كانت آخر ميدالية ذهبية لمصر في بطولة العالم للتايكوندو عام 1997 لتامر بيومي الذي توج في ما بعد ببرونزية أولمبياد أثينا.

وتشارك البعثة المصرية بـ 10 لاعبين بينهم 7 في منافسات الرجال و3 للسيدات.

وجاءت بعثة منتخب مصر للتايكوندو كالآتي:

سيف عيسى (تحت 87 كجم) - معتز عاصم (تحت 54 كجم) - محمد أسامة (تحت 58 كجم) - أحمد هشام (تحت 63 كجم) - رامي عيسى (تحت 74 كجم) - أحمد راوي (تحت 80 كجم) - عبد الله عصام (فوق 87 كجم) - جنى خطاب (تحت 53 كجم) - آية شحاتة (تحت 67 كجم) - ملك سامي (تحت 73 كجم).

تايكوندو بطولة العالم سيف عيسى
