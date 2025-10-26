بعد احتجاجات متواصلة من جماهيره.. بايرن يُلغي معايشة جيروم بواتينج

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 15:01

كتب : FilGoal

جيروم بواتينج

أعلن نادي بايرن ميونيخ أن مدافعه السابق جيروم بواتينج لن يخوض فترة معايشة تدريبية في النادي، وذلك بعد احتجاجات متواصلة من جماهيره.

وكان بواتينج قد أوضح قبل أسابيع أنه سيخوض فترة معايشة مع فريقه السابق بقيادة فينسينت كومباني بعد حصوله على رخصة التدريب B.

وأفاد نادي بايرن ميونيخ في بيان: "في حوار بناء دار بين إدارة بايرن ميونيخ وجيروم بواتينج هذا الأسبوع، تقرر عدم خوض بواتينج لفترة معايشة تدريبية في النادي البافاري".

أخبار متعلقة:
سان جيرمان يمنح حكيمي راحة حتى الخميس المقبل تقرير: مانشستر يونايتد يخطط لضم جوب بيلينجهام معارا في يناير روبرتسون: هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من النفق المظلم أموريم: ما حدث في أولد ترافورد بعد هدفنا الثالث أمام برايتون كان استثنائيا

وأضاف البيان "يشعر جيروم بارتباط وثيق ببايرن ميونيخ، ولا يريد أن يُلحق الضرر بالنادي بسبب الجدل الدائر حوله".

ماذا حدث؟

أثار خبر عودة بواتينج إلى النادي مظاهرات من جماهير بايرن، كان آخرها في مباراة بوروسيا دورتموند هذا الأسبوع، حيث رفعوا لافتات تعارض القرار بشدة.

جاءت هذه الاحتجاجات بعد حكم أصدرته محكمة في ميونيخ عام 2024، والذي أدان بواتينج بتهمة الإيذاء الجسدي المتعمد لصديقته السابقة عام 2018.

ويأتي ذلك بعدما قال اللاعب الألماني عبر صحيفة بيلد قبل أيام: "تخطيت اختبارات الحصول على رخصة التدريب B والآن أريد أن أخوض فترة معايشة مع فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ".

وأنهى حديثه قائلا: "تحدثت بالفعل مع كومباني وأنا متحمس جدا لذلك، ينقصنا فقط إيجاد الوقت المناسب لفترة المعايشة والتدريب العملي".

وأعلن بواتينج اعتزاله كرة القدم في شهر سبتمبر الماضي.

وكان الفريق الأخير في مسيرة بواتينج هو لاسك النمساوي، الذي لعب له حتى نهاية الموسم الماضي. وقرر صاحب الـ37 عامًا الاعتزال بعد نهاية عقده مع لاسك دون التوصل لاتفاق مع نادٍ جديد.

بدأ بواتنج مسيرته مع هيرتا برلين في 2007، قبل أن ينتقل إلى هامبورج، ثم مانشستر سيتي. وفي 2011 انتقل إلى بايرن ميونيخ، حيث قضى أفضل فترات مسيرته على مدار 10 سنوات.

بعد رحيله عن بايرن، لعب بواتنج لأندية أولمبيك ليون الفرنسي، ثم ساليرنيتانا الإيطالي، وأخيرًا لاسك، الذي أنهى مسيرته بقميصه.

وخلال موسمه الأخير خاض 14 مباراة مع لاسك. وبشكل عام، شارك بواتنج في 688 مباراة مع الأندية والمنتخب، وسجل 17 هدفًا.

أما على مستوى البطولات، فقد توج بواتينج بالدوري الألماني 9 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس ألمانيا 5 مرات، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، إلى جانب كأس السوبر الألماني 5 مرات.

كما حقق إنجازه الأهم بالتتويج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.

وخاض بواتينج 76 مباراة دولية بقميص منتخب ألمانيا، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 5 أهداف.

بايرن ميونيخ جيروم بواتينج
نرشح لكم
تشكيل برشلونة – لامين يامال أساسي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام برشلونة في الكلاسيكو مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية اللقاء مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) بالاس.. بداية اللقاء لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد حكمي مباراة نابولي وإنتر بعد ركلة الجزاء المثيرة للجدل سان جيرمان يمنح حكيمي راحة حتى الخميس المقبل تقرير: مانشستر يونايتد يخطط لضم جوب بيلينجهام معارا في يناير ماركا: جهاز برشلونة الفني يتحمل مسؤولية غياب رافينيا عن الكلاسيكو
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة – لامين يامال أساسي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام برشلونة في الكلاسيكو 7 دقيقة | الدوري الإسباني
اليابان: التفكير في الانفصال عن الاتحاد الآسيوي مجرد شائعات 9 دقيقة | آسيا
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية اللقاء 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) بالاس.. بداية اللقاء 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إسماعيل يوسف لـ في الجول: مستعدون للقاء المصري ونأمل تحقيق الفوز 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
لا جازيتا ديلو سبورت: استبعاد حكمي مباراة نابولي وإنتر بعد ركلة الجزاء المثيرة للجدل 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – جلسة منتظرة لحسم مصير شبانة مع الاتحاد السكندري 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515951/بعد-احتجاجات-متواصلة-من-جماهيره-بايرن-ي-لغي-معايشة-جيروم-بواتينج