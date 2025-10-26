بعد احتجاجات متواصلة من جماهيره.. بايرن يُلغي معايشة جيروم بواتينج

أعلن نادي بايرن ميونيخ أن مدافعه السابق جيروم بواتينج لن يخوض فترة معايشة تدريبية في النادي، وذلك بعد احتجاجات متواصلة من جماهيره.

وكان بواتينج قد أوضح قبل أسابيع أنه سيخوض فترة معايشة مع فريقه السابق بقيادة فينسينت كومباني بعد حصوله على رخصة التدريب B.

وأفاد نادي بايرن ميونيخ في بيان: "في حوار بناء دار بين إدارة بايرن ميونيخ وجيروم بواتينج هذا الأسبوع، تقرر عدم خوض بواتينج لفترة معايشة تدريبية في النادي البافاري".

وأضاف البيان "يشعر جيروم بارتباط وثيق ببايرن ميونيخ، ولا يريد أن يُلحق الضرر بالنادي بسبب الجدل الدائر حوله".

ماذا حدث؟

أثار خبر عودة بواتينج إلى النادي مظاهرات من جماهير بايرن، كان آخرها في مباراة بوروسيا دورتموند هذا الأسبوع، حيث رفعوا لافتات تعارض القرار بشدة.

جاءت هذه الاحتجاجات بعد حكم أصدرته محكمة في ميونيخ عام 2024، والذي أدان بواتينج بتهمة الإيذاء الجسدي المتعمد لصديقته السابقة عام 2018.

ويأتي ذلك بعدما قال اللاعب الألماني عبر صحيفة بيلد قبل أيام: "تخطيت اختبارات الحصول على رخصة التدريب B والآن أريد أن أخوض فترة معايشة مع فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ".

وأنهى حديثه قائلا: "تحدثت بالفعل مع كومباني وأنا متحمس جدا لذلك، ينقصنا فقط إيجاد الوقت المناسب لفترة المعايشة والتدريب العملي".

وأعلن بواتينج اعتزاله كرة القدم في شهر سبتمبر الماضي.

وكان الفريق الأخير في مسيرة بواتينج هو لاسك النمساوي، الذي لعب له حتى نهاية الموسم الماضي. وقرر صاحب الـ37 عامًا الاعتزال بعد نهاية عقده مع لاسك دون التوصل لاتفاق مع نادٍ جديد.

بدأ بواتنج مسيرته مع هيرتا برلين في 2007، قبل أن ينتقل إلى هامبورج، ثم مانشستر سيتي. وفي 2011 انتقل إلى بايرن ميونيخ، حيث قضى أفضل فترات مسيرته على مدار 10 سنوات.

بعد رحيله عن بايرن، لعب بواتنج لأندية أولمبيك ليون الفرنسي، ثم ساليرنيتانا الإيطالي، وأخيرًا لاسك، الذي أنهى مسيرته بقميصه.

وخلال موسمه الأخير خاض 14 مباراة مع لاسك. وبشكل عام، شارك بواتنج في 688 مباراة مع الأندية والمنتخب، وسجل 17 هدفًا.

أما على مستوى البطولات، فقد توج بواتينج بالدوري الألماني 9 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس ألمانيا 5 مرات، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، إلى جانب كأس السوبر الألماني 5 مرات.

كما حقق إنجازه الأهم بالتتويج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.

وخاض بواتينج 76 مباراة دولية بقميص منتخب ألمانيا، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 5 أهداف.