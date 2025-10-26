شكوك حول مشاركة سالم الدوسري مع الهلال ضد الأخدود

يجري سالم الدوسري قائد فريق الهلال فحوصات طبية الأحد من أجل التأكد من جاهزيته قبل مواجهة الأخدود في دور لـ16 من كأس الملك.

ويحل الهلال ضيفا على الأخدود في ثمن نهائي الكأس يوم الثلاثاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الدوسري تعافى بشكل كبير من إصابته في الحوض التي غيّبته عن مواجهة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة، الجمعة، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن سالم حال تجاوزه الفحوصات، سيدخل التدريبات مع عودتها الأحد بعد إجازة يوم منحها الإيطالي سيموني إنزاجي للاعبيه بعد الانتصار على النمور 2-0 الجمعة في جدة.

وشارك سالم، في مواجهة الأخضر أمام العراق ضمن ملحق آسيا، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، 14 أكتوبر الجاري، وغاب بعدها عن مواجهتي الاتفاق واتحاد جدة في الدوري، والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتوج قائد المنتخب السعودي، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا قبل نحو 10 أيام، في حفل الاتحاد الآسيوي، بعد منافسه مع القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن لاعب جوهور دار التعظيم.

ويحتل الهلال المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر ونقطة خلف التعاون.