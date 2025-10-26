مجلس الشيوخ - أحمد دياب رئيسا للجنة الشباب والرياضة.. وسيف زاهر وكيلا

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 14:05

كتب : أحمد الخولي

مجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن فوز أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمنصب رئيس اللجنة.

بينما تم انتخاب الثنائي سيف زاهر وهاني العتال وكيل اللجنة، وحصل نشأت حتة على منصب أمين السر.

وأقيمت اليوم الأحد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والبالغ عددها 14 لجنة.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ المصري.

وشهدت تعيينات الرئيس السيسي تواجد ثلاثي رياضي ضمن القائمة.

ويتواجد سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ.

كما تواجد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق.

وأيضا الإعلامي محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين السابق.

ويمنح الدستور رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وتضم قائمة المعينين أشخاص من مختلف المجالات من أجل الاستفادة من خبراتهم في دعم التشريعات الخاصة بالقوانين.

