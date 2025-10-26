سان جيرمان يمنح حكيمي راحة حتى الخميس المقبل
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 13:55
كتب : FilGoal
حصل المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان على راحة من مباريات وتدريبات فريقه حتى يوم الخميس المقبل.
وجاء ذلك بالاتفاق بين الجهاز الفني والإدارة الرياضية، وفقا لما أعلنه النادي.
وبذلك سيغيب حكيمي عن مباراة لوريان ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي يوم الأربعاء.
على أن يستأنف الدولي المغربي التدريبات الجماعية الخميس المقبل.
ويبدو أن الجهاز الفني للنادي الباريسي يحاول الحفاظ على لياقة نجمه المتألق الذي شارك في كل مباريات الموسم الجاري، باستثناء مباراة واحدة.
البالغ من العمر 26 عاما سجل هدفين وصنع 3 أهداف خلال 12 مباراة لعبها هذا الموسم.
وتأخرت أهداف حكيمي هذا الموسم، إذ سجل هدفين في فوز سان جيرمان على ستاد بريست يوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري.
