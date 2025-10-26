تقرير: مانشستر يونايتد يخطط لضم جوب بيلينجهام معارا في يناير

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 13:47

كتب : FilGoal

جوب بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

يستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع جوب بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تراقب موقف اللاعب الشاب بعد توتر العلاقة بين والده ومدير الرياضة في دورتموند سيباستيان كيل.

بيلينجهام انتقل إلى دورتموند الصيف الماضي قادما من سندرلاند مقابل 26.7 مليون جنيه إسترليني، وقدم أداء مميزا في كأس العالم للأندية بتسجيل هدف وصناعة آخر.

ورغم ذلك، لم يشارك بانتظام تحت قيادة نيكو كوفاتش، إذ حصل على 5 دقائق فقط كبديل في فوز فريقه على كولن بالجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

ويرى مانشستر يونايتد أن بيلينجهام الأصغر قد يكون خيارا مثاليا لتعويض البرازيلي كاسيميرو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

يونايتد، بقيادة روبن أموريم، استعاد توازنه مؤخرا بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول وسندرلاند وبرايتون، بينما تسعى الإدارة لدعم خط الوسط في يناير المقبل بعد فشلها في إتمام أي صفقة في هذا المركز بالصيف الماضي.

وتشير التقارير إلى أن النادي يدرس أيضا أسماء أخرى مثل الدنماركي مورتن يولماند لاعب سبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى كونور جالاجر لاعب أتلتيكو مدريد.

الدوري الإنجليزي جوب بيلينجهام مانشستر يونايتد
