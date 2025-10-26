مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة

يخضع إمام عاشور لاعب فريق الأهلي لفحوصات طبية جديدة خلال الـ 48 ساعة المقبلة للاطمئنان على حالته الصحية.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي منتصف سبتمبر الماضي إصابة إمام عاشور بفيروس A وذلك بعدما ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ FilGoal.com "إمام عاشور سيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال 48 ساعة للتأكد من تعافيه الكامل من الإصابة بفيروس A".

وأوضح المصدر "آخر فحص طبي لإمام عاشور أثبت سلامة إنزيمات الكبد باستثناء إنزيم واحد فقط".

واختتم المصدر تصريحاته "حال التأكد من شفاء إمام عاشور بنسبة 100% سيجهز الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا له ليعود بعده تدريجيا إلى التدريبات، بسبب فترة الغياب الطويلة التي قضاها".

وغاب إمام عاشور عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب معاناته من الفيروس، بينما يواصل الفريق استعداداته لمباراتي الدوري قبل انطلاق السوبر المصري في الإمارات.

إمام عاشور شارك مرة واحدة هذا الموسم بقميص الأهلي وكانت ضد إنبي في آخر عشر دقائق، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري عقب مرور 11 جولة برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا أقرب منافسيه.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري.