ماركا: جهاز برشلونة الفني يتحمل مسؤولية غياب رافينيا عن الكلاسيكو

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 12:44

كتب : FilGoal

رافينيا

اعترف الجهاز الفني لبرشلونة بتحمله مسؤولية غياب رافينيا عن مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المقرر اليوم الأحد.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

اللاعب البرازيلي كان قد أصيب نهاية سبتمبر أمام ريال أوفييدو، وكان متوقعا أن يعود بعد فترة غياب استمرت ثلاثة أسابيع، إلا أنه شعر بآلام جديدة قبل المباراة.

وكشفت صحيفة ماركا أن رافينيا شارك في التدريبات يوم الأربعاء، لكن شعر بانزعاج عضلي جديد في اليوم التالي، ليتم استبعاده من مواجهة ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن غيابه لا يعود لانتكاسة في الإصابة، بل لأن الجهاز الفني استعجل عودته إلى التدريبات قبل اكتمال شفائه، وهو ما يتحمل مسؤوليته بالكامل.

رافينيا مهدد بالغياب أيضا عن مباريات برشلونة المقبلة أمام إلتشي وكلوب بروج وسيلتا فيجو قبل التوقف الدولي المقبل.

ومن المتوقع أن يعود في نهاية نوفمبر خلال مواجهة أتلتيك بلباو في مونتجويك، ثم لقاء تشيلسي في البطولة الأوروبية.

وخلال فترة غياب رافينيا، سيواصل ماركوس راشفورد قيادة الجبهة اليسرى لهجوم برشلونة، بينما قد يعتمد هانزي فليك على فيران توريس كمهاجم صريح في ظل غياب روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة الكلاسيكو رافينيا
