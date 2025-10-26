مدرب النصر: بروزوفيتش قد يغيب أمام اتحاد جدة

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 11:52

أعرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر عن قلقه من عدم قدرة نجمه مارسيلو بروزوفيتش على اللحاق بمواجهة اتحاد جدة في كأس الملك يوم الثلاثاء.

وانتصر النصر على الحزم بهدفين دون مقابل ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي، في غياب بروزوفيتش المصاب.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "الانتصار على الحزم مهم، وتحقيق الـ 18 نقطة الممكنة من الجولات الست الأولى أمر رائع، لكن الأروع، هو الاستمرار".

وأضاف "من الممكن اللعب بتشكيلة مختلفة أمام اتحاد جدة في الكأس يوم الثلاثاء، فالنصر لا يمتلك سوى 10 لاعبين أجانب، بينهم مارسيلو بروزوفيتش المصاب".

وتابع "لا نعلم مدى إمكانية جاهزية بروزوفيتش للقاء، لقد افتقدناه كثيرًا في مباراة الحزم".

ووصف جيسوس موسم الدوري السعودي الحالي بالأقوى على الإطلاق، مشيرًا إلى صعوبة المنافسة فيه، وتقارب مستوى الفرق، وقدرة أي منهم على هزيمة الآخر، وامتلاكهم مدربين عالميين".

وعزز نادي النصر صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على الحزم.

وسجل جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو هدفي النصر في شباك الحزم.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي بالفوز خلال 6 مباريات.

في المقابل توقف رصيد الحزم عند النقطة الخامسة في المركز 14 بجدول الترتيب.

