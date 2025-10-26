خبر في الجول - مودرن سبورت يوقف مستحقات لاعبيه بعد الخسارة أمام المقاولون العرب

قرر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت معاقبة لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام المقاولون العرب.

وتحول تقدم مودرن سبورت أمام المقاولون العرب بهدف دون مقابل إلى الخسارة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة مودرن سبورت قرر خصم 20% من عقود لاعبي الفريق الأول بعد الخسارة أمام المقاولون.

ويأتي ذلك مع قرار بتجميد صرف المستحقات لحين تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.

مودرن سبورت تقدم أولًا بهدف علي فوزي، قبل أن يقلب محمد سالم ومصطفى صبحي النتيجة لصالح ذئاب الجبل.

الانتصار هو الأول للمقاولون هذا الموسم بعد 11 مباراة دون فوز، كما أنه الأول تحت قيادة سامي قمصان الذي خاض ثاني مبارياته مع الفريق.

ورفع المقاولون رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويحل مودرن سبورت ضيفا على غزل المحلة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.