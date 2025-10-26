كريستيانو رونالدو يتحدث عن وصوله للهدف رقم 950

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 11:30

تحدث كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال وفريق النصر عن وصوله لهدفه رقم 950 في مسيرته.

وسجل رونالدو هدفا في فوز النصر على الحزم 2-0 ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "سعيد بمساعدة الفريق على الفوز والوصول إلى الهدف رقم 950".

وأضاف النجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عاما "متعطش دائمًا للمزيد".

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 950 في مسيرته ليفصله تسجيل 50 هدفا عن الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته.

جواو فيليكس سجل الهدف الأول لنادي النصر في شباك الحزم عند الدقيقة 25.

قبل أن يعزز رونالدو تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي بالفوز خلال 6 مباريات.

