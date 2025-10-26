الرياضية: اتحاد جدة يجهز لمعسكر خارجي مطول في فترة توقف كأس العرب

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

تخطط إدارة اتحاد جدة لإقامة معسكر إعدادي مطول في ديسمبر المقبل، تزامنًا مع فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

وكشفت صحيفة الرياضية أن المعسكر الخارجي سيقام في إحدى الدول الخليجية، ويعد الخيار الأقرب بين قطر أو الإمارات.

ومن المقرر أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأسابيع المقبلة بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من المعسكر هو رفع الجاهزية البدنية والفنية للفريق، واستغلال فترة التوقف لتعويض غياب فترة الإعداد الصيفي التي لم يشرف عليها كونسيساو بعد توليه المهمة مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يشمل المعسكر تدريبات مكثفة، ومباريات ودية، إضافة إلى جلسات تحليل فني وبدني لزيادة الانسجام بين اللاعبين ورفع الأداء الجماعي قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمتين.

