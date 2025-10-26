كيفو يرد على كونتي: لست مهتما بالشكوى أو بإظهار مدى عظمتي

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 11:20

تواصلت التصريحات الحادة بين كريستيان كيفو وأنطونيو كونتي بعد فوز نابولي على إنتر 3-1 في الدوري الإيطالي، حيث أكد مدرب إنتر أنه "ليس مهتما بالشكوى أو بإظهار مدى عظمته".

المباراة شهدت توترا داخل أرض الملعب في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعدما حدثت مشادة بين مقاعد بدلاء نابولي ودنزل دومفريز ولاوتارو مارتينيز.

وبعد اللقاء، خرج بيبي ماروتا رئيس إنتر ليتحدث عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل، وهو ما اعتبره كونتي محاولة لـ"تقديم أعذار" وتبرير الخسارة.

من جانبه، رد كيفو في المؤتمر الصحفي قائلا: "النادي يملك الحق في التصرف كما يرى، لكن بالنسبة لي كمدرب، لن أشتكي أبدا. لدي أسلوبي المختلف عن الآخرين".

وأضاف: "لست مهتما بسمعتي أو بإظهار مدى عظمتي. أنا كما أنا، أحاول نقل هذه القيم إلى اللاعبين. أحاول تغيير بعض المفاهيم في كرة القدم الإيطالية حتى لو كنت وحيدا في ذلك".

وتابع: "هنا في إيطاليا اعتادوا على البكاء بعد الخسارة. علينا أن نغير هذا الأمر بطريقة صحيحة، ولا يهمني ما يعتقده الآخرون عني".

وعن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه اختتم كيفو: "سننتظر تفسير القرار. لسنا بحاجة للبحث عن أعذار أو مبررات. يجب أن نركز على لعبنا ونبقى إيجابيين، فالاحتجاج لن يغير شيئا".

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.

