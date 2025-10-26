تحت أنظار مورينيو.. عمر فايد يشارك في خسارة أروكا بخماسية من بنفيكا

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 11:13

كتب : FilGoal

عمر فايد - أروكا البرتغالي

شارك عمر فايد مدافع أروكا في خسارة فريقه بخماسية نظيفة على يد بنفيكا الذي يدربه مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وحل أروكا ضيفا على بنفيكا ضمن الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي.

وحصل لاعب فنربخشة المعار على بطاقة صفراء في الدقيقة 82.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الدوري، بفارق نقطة خلف المتصدر بورتو.

فيما تجمد رصيد أروكا عند 9 نقاط في المركز الـ13.

المباراة هي الثانية لمدافع المقاولون العرب السابق مع أروكا، بعدما شارك في الفوز على بورتيمونينسي 2-1 في كأس البرتغال يوم السبت الماضي.

ويلعب فايد الموسم معارا من فنربخشة إلى أروكا ولكنه لم يشارك في بداية الموسم بسبب مشكلة في استخراج تصريح العمل.

يذكر أن مورينيو كان مدربا لعمر فايد في صفوف فنربخشة لكنه لم يمنحه الفرصة، مما جعله يخرج للإعارة في موسمين متتاليين، علما بأنه خرج للإعارة أيضا في موسمه الأول مع النادي التركي.

الإعارة الأولى في موسم 2023–2024 كانت إلى نوفي بازار الصربي، والثانية إلى بيرشوت البلجيكي، والثالثة هذا الموسم إلى أروكا، قبل أن يتم إقالة مورينيو الذي ذهب لتدريب بنفيكا.

عمر فايد جوزيه مورينيو بنفيكا أروكا
