تقرير: نابولي يترقب نتائج فحوصات دي بروين بعد إصابة مقلقة

يترقب نادي نابولي نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بإصابة كيفن دي بروين، بعدما غادر ملعب مباراة إنتر وهو يستخدم عكازين، وسط مخاوف من تكرار الإصابة التي تعرض لها سابقا مع مانشستر سيتي عام 2023.

دي بروين سجل هدف التقدم من ركلة جزاء في فوز نابولي على إنتر بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الإيطالي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، قبل أن يغادر اللقاء مصابا في الشوط الأول.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن اللاعب لم يتمكن من وضع قدمه اليمنى على الأرض حتى بمساعدة الجهاز الطبي، ليُنقل لاحقا على نقالة كهربائية إلى غرفة الملابس.

وعاد دي بروين إلى مقاعد البدلاء في الشوط الثاني مستخدما العكازين، لمتابعة الدقائق الأخيرة من المباراة، دون تحديد مدى خطورة الإصابة أو مدة الغياب.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الإصابة أقل خطورة من تلك التي أبعدته أربعة أشهر مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، لكن القلق ما زال حاضرا لدى اللاعب والنادي لتجنب تفاقمها.

ويعاني نابولي هذا الموسم من أزمة إصابات متكررة، إذ يغيب روميلو لوكاكو أيضا منذ فترة بسبب تمزق عضلي سيبعده عن الملاعب لأربعة أشهر.

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.

