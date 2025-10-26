كرة يد - بـ 17 تصدي.. مي جمعة تتألق في بولندا وتقود فريقها للانتصار الثالث على التوالي

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 10:29

كتب : محمد سمير

مي جمعة - كرة يد

قادت مي جمعة حارسة مرمى منتخب مصر لسيدات كرة اليد والمحترفة بصفوف كوزالين البولندي فريقها لانتصار ثالث على التوالي في الدوري.

ونجح كوزالين في تحقيق انتصار مثير أمام سوسنيكا جليفيتسي بنتيجة 28-27 ضمن منافسات الجولة السابعة.

واستعاد كوزالين توازنه في الدوري البولندي بعد التعرض للهزيمة في أول 4 جولات بالمسابقة.

وبذلك يكون كوزالين قد حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.

ويقام الدوري البولندي للسيدات بمشاركة 10 فرق ويتأهل أول 6 للمنافسة على اللقب بينما آخر 4 يتنافسون على الهبوط.

وتألقت مي جمعة المحترفة المصرية أمام جليفيتسي بعدما تصدت لـ 17 تسديدة من أصل 37 لتحقق نسبة نجاح 46% وتكون أحد أبرز أسباب انتصار فريقها.

ورفعت مي جمعة بشكل عام رصيدها إلى 90 تصدي في أول سبع جولات من الدوري البولندي من أصل 178 تسديدة.

وباتت مي جمعة أعلى حارسة مرمى من حيث عدد التصديات في الدوري البولندي بـ 90 تصدي وبنسبة 33.5% أي بمعدل ما يقرب من 13 تصدي في المباراة الواحدة.

ويستعد منتخب مصر لسيدات كرة اليد لخوض منافسات بطولة العالم للمرة الأولى الشهر المقبل في هولندا.

كرة يد مي جمعة الدوري البولندي سيدات اليد
