مواعيد مباريات الأحد 26 أكتوبر 2025.. الكلاسيكو والمصري وبيراميدز ومرموش

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 09:55

كتب : FilGoal

داني أولمو - بيلينجهام - برشلونة ضد ريال مدريد

يشهد اليوم الأحد الموافق 26 من شهر أكتوبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يشهد اليوم الأحد ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.

ويواجه كهرباء الإسماعيلية فريق سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يحل زد ضيفا على طلائع الجيش في تمام الثامنة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري.

أما الإسماعيلي فيحل ضيفا على فاركو باستاد برج العرب في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

دوري أبطال إفريقيا

يواجه بيراميدز فريق التأمين الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة، وتقام المباراة في تمام السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

كأس الكونفدرالية

يستضيف المصري فريق الاتحاد الليبي في تمام التاسعة مساء على استاد السويس.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

تتواصل المباريات المثيرة في الجولة، ويشهد اليوم إقامة 5 مباريات.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أستون فيلا في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يستضيف أرسنال فريق كريستال بالاس في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أما توتنام فيحل ضيفا على إيفرتون في السابعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة في السادسة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس ضيفا على لاتسيو في الحادية عشر إلا ربع مساء.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو
