أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 01:00

كتب : FilGoal

أشرف صبحي

أقر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هدف منتخب مصر هو الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وقال صبحي عبر إم بي سي مصر: "وضعنا هدفين من بداية تواجد هاني أبو ريدة، الأول الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا في المغرب، الثاني ليس فقط الوصول لكأس العالم المقبل بل نكون في شكل جيد بما يليق بالدولة المصرية في البطولة".

أخبار متعلقة:
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر في وديتين استعدادا لكأس العرب كرة نسائية – مصر تستضيف دوري أبطال إفريقيا

وأضاف "قدمنا دراسة حتى 2042 ودرسنا تجربة أفضل 15 دولة ضمنهم بلجيكا وأيسلندا والمغرب لإتمام هذا العمل، وسنقدم دعم لوجيستي كبير لاتحاد الكرة مع مشروع المنتخبات القومية المركزي والذي ستحتوي على 6 قطاعات لاحتضان مواهب كرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "وضع معايير ثابتة لاختيار المديرين الفنيين لجميع المنتخبات، ومن لن يتوافق مع هذه المعايير لن يدرب المنتخب".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وأتت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر أمام زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

مع مراعاة أن كافة المواعيد المذكورة بتوقيت القاهرة، بالتوقيت الشتوي.

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

وجاءت قرعة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

أشرف صبحي منتخب مصر كأس أمم إفرقييا
نرشح لكم
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننوي الاحتجاج على الحكم.. ومطلب عاجل في المجموعات مؤتمر توروب: تعرضنا لموقف صعب بعد طرد جراديشار.. ولن أخاف بشأن تغيير اللاعبين في المباراة الـ 12.. المقاولون العرب يفوز لأول مرة في الموسم على حساب مودرن سبورت الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بتروجت
أخر الأخبار
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل 2 ساعة | منتخب مصر
انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس 2 ساعة | الدوري المصري
صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي 2 ساعة | الدوري المصري
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة 3 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515928/أشرف-صبحي-هدفنا-الوصول-لنهائي-كأس-أمم-إفريقيا