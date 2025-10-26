أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا

أقر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هدف منتخب مصر هو الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وقال صبحي عبر إم بي سي مصر: "وضعنا هدفين من بداية تواجد هاني أبو ريدة، الأول الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا في المغرب، الثاني ليس فقط الوصول لكأس العالم المقبل بل نكون في شكل جيد بما يليق بالدولة المصرية في البطولة".

وأضاف "قدمنا دراسة حتى 2042 ودرسنا تجربة أفضل 15 دولة ضمنهم بلجيكا وأيسلندا والمغرب لإتمام هذا العمل، وسنقدم دعم لوجيستي كبير لاتحاد الكرة مع مشروع المنتخبات القومية المركزي والذي ستحتوي على 6 قطاعات لاحتضان مواهب كرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "وضع معايير ثابتة لاختيار المديرين الفنيين لجميع المنتخبات، ومن لن يتوافق مع هذه المعايير لن يدرب المنتخب".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وأتت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر أمام زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

مع مراعاة أن كافة المواعيد المذكورة بتوقيت القاهرة، بالتوقيت الشتوي.

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

وجاءت قرعة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق