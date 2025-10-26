مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل

يرى الفرنسي باتريس بوميل مدرب منتخب أنجولا أن المنافسة في المجموعة الثانية في أمم إفريقيا ستكون صعبة للغاية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وقال باتريس بوميل مدرب أنجولا عبر أون سبورت: "منتخب مصر أحد أقوى المنتخبات وأتوقع أن تكون المنافسة في مجموعتنا بكأس إفريقيا صعبة خاصة مع وجود جنوب إفريقيا".

ةتابع "حسام حسن مدرب رائع ويعرف ما يفعل وسبق لي اللعب ضده كما تابعته خلال فترة تواجده كمدربا للأردن".

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وأضاف "شيكو بانزا لاعب مذهل وسريع جدا ويحب المواجهات الفردية ويبذل مجهود مذهل لمساعدة الفريق، وخارج الملعب شخص رائع وينشر طاقة إيجابية ويمكنه تقديم أشياء رائعة في الدوري المصري.".

وأتم "أنصحه بالاجتهاد لأنه مع الزمالك سيخوض مواجهات ضد أندية قوية مثل الأهلي وبيراميدز ويمكنه كسب الخبرات والتطور ليصبح لاعبا متكاملا".

ويخوض الدولي الأنجولي شيكو بانزا موسمه الأول مع الزمالك قتدما من أشتريلا مادورا البرتغالي.

وأتت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر أمام زيمبابوي يوم الإثنين 22 ديسمبر الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

مع مراعاة أن كافة المواعيد المذكورة بتوقيت القاهرة، بالتوقيت الشتوي.

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

وجاءت قرعة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.