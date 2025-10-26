انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس

أكد محمد الغزاوي المرشح على منصب العضوية فوق السن للنادي الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب، أن خدمة القلعة الحمراء وأعضائها وجماهيرها تمثل شرفًا لأي شخص ينتمي لهذا الكيان العظيم.

وقال الغزاوي في تصريحات لموقع الأهلي: "شرف لأي شخص أن يخدم النادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره. بدأت مسيرتي في أول دورة انتخابية عام 2004 وفي نفس بداية وانطلاقة المهندس خالد مرتجي، وهو تاريخ كبير تحدث عنه الكابتن الخطيب كثيرًا، كما أشار إلى تاريخ عائلته في خدمة النادي. وعلى الصعيد الشخصي، تجمعني بالكابتن الخطيب علاقة قريبة جدًا".

وأضاف "خدمة الأهلي في أي موقع شرف لا يوازيه شيء، وكما قال الكابتن الراحل طارق سليم: لو سأعود على بوابة النادي فرد أمن سأكون جاهزًا. وجودي في قائمة الخطيب يمثل بالنسبة لي فخرًا كبيرًا ومسؤولية عظيمة".

وأكمل "القائمة تضم مجموعة من الكفاءات المتميزة، وفي حال نيل ثقة الجمعية العمومية سيكون هناك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة. وجود رجل الأعمال ياسين منصور يمثل إضافة كبيرة، فقد زاملته من قبل في مجلس الإدارة، وهو يمتلك فكرًا متطورًا وخبرة استثمارية وتقنية هائلة تدعم مشروعات النادي".

وأشار "شعار المرحلة المقبلة للنادي الأهلي هو "التنمية والاستثمار"، وهو ما استند إليه الخطيب في اختياره لأعضاء قائمته".

وأوضح "القائمة تضم كوادر متميزة مثل سيد عبد الحفيظ، الذي يمثل نموذجًا للأهلاوي المتعلم على قيم ومبادئ النادي، ووجوده يمثل إضافة حقيقية. كما أن أحمد حسام عوض نشأ داخل النادي منذ الصغر، وتولى رئاسة لجنة الشباب ثم شركة الكرة، وخبراته ستفيد النادي كثيرًا في المجال الفكري والإداري. كذلك المهندس حازم هلال يمتلك دورًا مهمًا وخبرة كبيرة في مجال الإنشاءات، ووجوده يمثل إضافة نوعية".

وشدد "الفترة المقبلة ستشهد تقسيمًا دقيقًا للملفات وفق رؤية محمود الخطيب الذي يتابع كل التفاصيل عن قرب. بالنسبة لي، أنا دائمًا تحت أمر النادي، وقد توليت في الدورة الماضية رئاسة لجنة تنمية الموارد وحققنا أهدافنا، وكان لنا دورا في وصول ميزانية النادي إلى 8.5 مليار جنيه. كما توليت مسؤولية تطوير ملف النشاط الرياضي، وسأواصل العمل في أي ملف يتم تكليفي به لخدمة الأهلي وأعضائه".