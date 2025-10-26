صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح

للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، سقط ليفربول مجددا أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وكسر محمد صلاح نجم ليفربول صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي، ولكن هذا لم يكن كافيا لإنقاذ الريدز.

ويعد الهدف هو الثالث لصلاح في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعدما سجل أمام بورنموث وبيرنلي.

بعدها غاب صلاح عن التهديف لمدة 4 مباريات قبل أن يسجل هدفه في برينتفورد.

برينتفورد بدأ مبكرا في الدقيقة الخامسة بهدف سجله واتارا دانجو من ركنية.

وفي الدقيقة 45 سجل كيفن شادي الهدف الثاني بعد بينية وضعته منفردا بمرمى جورجيو مامارداشفيلي.

ولكن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سدد ميلوس كيركيز كرة استقرت في الشباك وقلصت الفارق.

وأصيب الحكم سايمون هوبر بين شوطي اللقاء، ليحل الحكم الرابع بدلا منه في الساحة.

وتحصل برينتفورد على ركلة جزاء في الدقيقة 60، حولها إيجور تياجو إلى هدف ثالث.

وقبل النهاية في الدقيقة 88 أتى هدف صلاح بعد تمريرة من دومينيك سوبوسلاي، واستمرت المحاولات بعده دون جدوى.

برينتفورد لا يخسر أبدا حين يتقدم بفارق هدفين أو أكثر، حيث كان هذا هو الفوز الـ 39 من هذه الوضعية، مقابل تعادل وحيد.

ولأول مرة منذ فبراير 2021، خسر ليفربول 4 مباريات متتالية في الدوري.

السلسلة بدأت بالسقوط أمام كريستال بالاس 2-1، ثم تكررت النتيجة ذاتها أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول
