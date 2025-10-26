أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر.

وقال صبحي عبر إم بي سي مصر: "استعادة الزمالك لأرض أكتوبر أو منحه أرض جديدة؟ كل الاحتمالات ممكنة لمساعدة نادي الزمالك وسيحدث ذلك في أقرب وقت وندعم الزمالك لحل الأمور بقدر المستطاع وهذه الرسالة التي أستطيع أن أقولها".

وأضاف "متى سيحدث ذلك؟ في أقرب وقت".

وأكمل "الزمالك ظل 6 أشهر يقال في أقرب وقت؟ إن شاء الله خير، لن ينهار نادي الزمالك".

وواصل "ستكون هناك مساعدة لنادي الزمالك بما لا يخرج عن الأسس والقوانين".

وتابع "من الممكن أن يتم حل أمور الأرض الحالية بـ 6 أكتوبر أو منح الزمالك أرضا بديلة في نفس المنطقة، سنظل خلف النادي حتى يستقر، ليس كل الكلام يقال في وقت إقامة الحلول".

واستمر "هل لو تم شكوى في أرض للنادي الأهلي سيتم نفس ما حدث للزمالك؟ إذا لم يتم بدء العمل فيها بعد فترة زمنية محددة وتم تقديم شكوى فسيحدث ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "المهلة الجديدة للزمالك؟ المهلة كانت سنتين وانتهت ولن أدخل في تفاصيل".

ويواجه نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة بعد سحب الأرض بما كان متفق عليها من استثمارات.

وأدت الأزمة المالية إلى شكوى أكثر من لاعب بسبب تأخر المستحقات المالية.