أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

حسين لبيب - أشرف صبحي

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر.

وقال صبحي عبر إم بي سي مصر: "استعادة الزمالك لأرض أكتوبر أو منحه أرض جديدة؟ كل الاحتمالات ممكنة لمساعدة نادي الزمالك وسيحدث ذلك في أقرب وقت وندعم الزمالك لحل الأمور بقدر المستطاع وهذه الرسالة التي أستطيع أن أقولها".

وأضاف "متى سيحدث ذلك؟ في أقرب وقت".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك يستقر على تعيين عبد الرؤوف في جهاز فيريرا رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك مران الزمالك – قرار من فيريرا للاعبين قبل لقاء البنك الأهلي الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف

وأكمل "الزمالك ظل 6 أشهر يقال في أقرب وقت؟ إن شاء الله خير، لن ينهار نادي الزمالك".

وواصل "ستكون هناك مساعدة لنادي الزمالك بما لا يخرج عن الأسس والقوانين".

وتابع "من الممكن أن يتم حل أمور الأرض الحالية بـ 6 أكتوبر أو منح الزمالك أرضا بديلة في نفس المنطقة، سنظل خلف النادي حتى يستقر، ليس كل الكلام يقال في وقت إقامة الحلول".

واستمر "هل لو تم شكوى في أرض للنادي الأهلي سيتم نفس ما حدث للزمالك؟ إذا لم يتم بدء العمل فيها بعد فترة زمنية محددة وتم تقديم شكوى فسيحدث ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "المهلة الجديدة للزمالك؟ المهلة كانت سنتين وانتهت ولن أدخل في تفاصيل".

ويواجه نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة بعد سحب الأرض بما كان متفق عليها من استثمارات.

وأدت الأزمة المالية إلى شكوى أكثر من لاعب بسبب تأخر المستحقات المالية.

الزمالك أشرف صبحي
نرشح لكم
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننوي الاحتجاج على الحكم.. ومطلب عاجل في المجموعات مؤتمر توروب: تعرضنا لموقف صعب بعد طرد جراديشار.. ولن أخاف بشأن تغيير اللاعبين في المباراة الـ 12.. المقاولون العرب يفوز لأول مرة في الموسم على حساب مودرن سبورت الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بتروجت
أخر الأخبار
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 38 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل 43 دقيقة | منتخب مصر
انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس ساعة | الدوري المصري
صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي ساعة | الدوري المصري
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد ساعة | الكرة الإفريقية
أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة ساعة | الدوري المصري
رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515922/أشرف-صبحي-ربما-يتم-حل-أزمة-أرض-الزمالك-في-أكتوبر-أو-منحه-أرضا-بديلة