رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

رونالدو - جواو فيليكس - النصر السعودي

عزز نادي النصر صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على الحزم.

وفاز النصر على الحزم 2-0 ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو هدفي النصر في شباك الحزم.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي بالفوز خلال 6 مباريات.

في المقابل توقف رصيد الحزم عند النقطة الخامسة في المركز 14 بجدول الترتيب.

جواو فيليكس سجل الهدف الأول لنادي النصر في شباك الحزم عند الدقيقة 25.

وعزز رونالدو تقدم النصر وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 88.

جواو فيليكس سجل هدفه التاسع ليتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي.

فيما واصل رونالدو إلى الهدف رقم 950 في مسيرته ليفصله تسجيل 50 هدف عن الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته.

رونالدو النصر السعودي
