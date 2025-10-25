كيفو: أضعنا طاقتنا في الجدال مع دكة نابولي.. وسأخبر اللاعبين بعدم فعل ذلك

يرى كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر أن لاعبيه أضاعوا طاقتهم في الجدال مع دكة بدلاء نابولي.

وقال المدرب الروماني عبر DAZN: "ركلة جزاء نابولي؟ أنا أتحدث عن كرة القدم والمباراة فقط، أود الحديث عن الأشياء الجيدة التي فعلوها اللاعبين في الشوط الأول، حاولنا البقاء في المباراة بعد ذلك للحفاظ على توازننا، لكن الكرة ارتطمت في القائم مرتين بعد تأخرنا في النتيجة".

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأضاف "فقدنا توازننا في الشوط الثاني لأننا كنا متحمسين جدا لإعادة المباراة إلى مسارها لذا استقبلنا الهدف الثاني، رغم ذلك عدنا إلى أجواء اللقاء".

وشدد "أضعنا طاقتنا بدون سبب في الجدال مع مقاعد بدلاء نابولي ومنذ تلك اللحظة فقدنا الحدة، لا يمكننا أن نستقبل أهدافا بسهولة كهذه من رمية تماس".

وأنهى حديثه قائلا: "شجار لاوتارو مع كونتي؟ لا أعرف ما الذي حدث ولا يهمني، سأخبر اللاعبين ألا يهدروا طاقتهم في الجدال، علينا أن نركز على المباراة وعلى ما نريد تحقيقه".

وأثارت أزمة عقب احتساب ركلة لنابولي حصل عليها جيوفاني دي لورينزو وسط اعتراضات للاعبي إنتر.

واشتعلت مشاجرة بين أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي مع لاعبه السابق لاوتارو مارتينيز واضطر التدخل من لاعبي الفريقين لعدم تطور الأمر.

ولعب لاوتارو تحت قيادة كونتي عندما درب إنتر.

ولم تكن هذه المشاجرة هي الأولى بينهما، فتشاجر لاوتارو مع كونتي عندما قرر المدرب الإيطالي استبدال اللاعب الأرجنتيني وسريعا ما تم التصالح بينهما عن طريق روميلو لوكاكو.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.