كيفو: أضعنا طاقتنا في الجدال مع دكة نابولي.. وسأخبر اللاعبين بعدم فعل ذلك

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو

يرى كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر أن لاعبيه أضاعوا طاقتهم في الجدال مع دكة بدلاء نابولي.

وقال المدرب الروماني عبر DAZN: "ركلة جزاء نابولي؟ أنا أتحدث عن كرة القدم والمباراة فقط، أود الحديث عن الأشياء الجيدة التي فعلوها اللاعبين في الشوط الأول، حاولنا البقاء في المباراة بعد ذلك للحفاظ على توازننا، لكن الكرة ارتطمت في القائم مرتين بعد تأخرنا في النتيجة".

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة:
كونتي: أذكر إنتر أنني أعادته إلى منصات التتويج بعد 10 أعوام ماروتا: فوز نابولي جاء بعد احتساب ركلة الجزاء غير مستحقة حامل اللقب يعود للصدارة.. نابولي يفوز على إنتر وسط مشاجرات أصدقاء الأمس ماكتوميناي بعد خسارة نابولي القاسية: علينا أن نبقى هادئين

وأضاف "فقدنا توازننا في الشوط الثاني لأننا كنا متحمسين جدا لإعادة المباراة إلى مسارها لذا استقبلنا الهدف الثاني، رغم ذلك عدنا إلى أجواء اللقاء".

وشدد "أضعنا طاقتنا بدون سبب في الجدال مع مقاعد بدلاء نابولي ومنذ تلك اللحظة فقدنا الحدة، لا يمكننا أن نستقبل أهدافا بسهولة كهذه من رمية تماس".

وأنهى حديثه قائلا: "شجار لاوتارو مع كونتي؟ لا أعرف ما الذي حدث ولا يهمني، سأخبر اللاعبين ألا يهدروا طاقتهم في الجدال، علينا أن نركز على المباراة وعلى ما نريد تحقيقه".

وأثارت أزمة عقب احتساب ركلة لنابولي حصل عليها جيوفاني دي لورينزو وسط اعتراضات للاعبي إنتر.

واشتعلت مشاجرة بين أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي مع لاعبه السابق لاوتارو مارتينيز واضطر التدخل من لاعبي الفريقين لعدم تطور الأمر.

ولعب لاوتارو تحت قيادة كونتي عندما درب إنتر.

ولم تكن هذه المشاجرة هي الأولى بينهما، فتشاجر لاوتارو مع كونتي عندما قرر المدرب الإيطالي استبدال اللاعب الأرجنتيني وسريعا ما تم التصالح بينهما عن طريق روميلو لوكاكو.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.

كريستيان كيفو إنتر نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات كونتي: أذكر إنتر أنني أعادته إلى منصات التتويج بعد 10 أعوام ماروتا: فوز نابولي جاء بعد احتساب ركلة الجزاء غير مستحقة انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (3)-(2) ليفربول.. الخسارة الرابعة يحدث لأول مرة مع أموريم.. مانشستر يونايتد في المربع الذهبي بعد رباعية ضد برايتون حامل اللقب يعود للصدارة.. نابولي يفوز على إنتر وسط مشاجرات أصدقاء الأمس تشكيل ليفربول - عودة صلاح إلى التشكيل الأساسي أمام برينتفورد ماريسكا: هدف تعادل سندرلاند جاء بعد أول تسديدة على مرمانا
أخر الأخبار
أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: مصر أحد أقوى المنتخبات.. وشيكو بانزا لاعب مذهل ساعة | منتخب مصر
انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس ساعة | الدوري المصري
صلاح عاد للتسجيل ولكن.. ليفربول يغرق بالخسارة الرابعة على التوالي ساعة | الدوري المصري
صلاح يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد غياب 4 مباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد ساعة | الكرة الإفريقية
أشرف صبحي: ربما يتم حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر أو منحه أرضا بديلة 2 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يصل للهدف 950.. النصر يفوز على الحزم بثنائية ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/articles/515918/كيفو-أضعنا-طاقتنا-في-الجدال-مع-دكة-نابولي-وسأخبر-اللاعبين-بعدم-فعل-ذلك