عضو اتحاد الكرة: نعمل على الاتفاق مع مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي

كشف مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد كرة القدم المصري عن العمل على تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي.

وقال أبو زهرة عبر قناة أون سبورت: "سنعيد صياغة أدوار اللجنة الفنية لمنتخبات اتحاد الكرة وسنعمل على الاستعانة بكوادر أجنبية".

وأضاف "نعمل على الاتفاق مع مدرب أجنبي لتولي تدريب المنتخب الأولمبي وندرس السير الذاتية لعدة أسماء".

وأكمل "منتخب مصر هدفه دائما هو الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية والمنافسة على اللقب".

وكان أسامة نبيه أعلن تقدمه باستقالته من تدريب منتخب الشباب بعد الخروج من كأس العالم في تشيلي.

وأوصت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بقبول استقالة أسامة نبيه من تدريب منتخب الشباب.