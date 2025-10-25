كونتي: أذكر إنتر أنني أعادته إلى منصات التتويج بعد 10 أعوام

ذكر أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لنابولي أنه من أعاد إنتر إلى منصات التتويج بعد 10 أعوام و9 ألقاب دوري متتالية ليوفنتوس.

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "لعبنا ضد أفضل فريق في إيطاليا في رأيي، وتشكيلته على الورق في مستوى مختلف تماما عن جميع الآخرين، لم يصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا خلال 3 سنوات بالصدفة".

وأضاف "مشكلة مع لاوتارو؟ عندما تلعب مباريات بهذا المستوى يمكن أن تحدث مثل هذه الأمور، لاوتارو لاعب رائع، ربما لم تتح لي الفرصة للتعرف عليه جيدا على المستوى الشخصي، أتمنى له كل التوفيق، لا مشكلة في ذلك".

وتابع "أود فقط أن أذكر إنتر أنني أنا من أعاد لقب الدوري إلى النادي بعد 10 سنوات، بينها 9 ألقاب متتالية ليوفنتوس، وأنتم تعرفون ما يعنيه ذلك بالنسبة لي، ما زلت أحتفظ بذكريات جميلة جدا عن تلك التجربة".

وأكمل "تواجد جيوزيبي ماروتا بدلا من كيفو للاعتراض على قرار الحكم بشأن ركلة الجزاء؟ إنتر يرسل ماروتا والإداريين كلما أتيحت له الفرصة، بينما في نابولي أنا من يأتي إلى هنا".

ووجه نصيحة إلى إنتر قائلا: "على الفريق أن يقيم ويدرك سبب خسارته، لأنهم عندما يفعلون ذلك، فإنهم يخلقون أعذارا للاعبين والمدرب، أنا لم أكن لأسمح بذلك، الآن ماروتا هو الرئيس لكن ليس من الصواب أن يأتي إلى هنا ويدلي بمثل هذه التصريحات".

وأنهى حديثه قائلا: "أقول ذلك بكل احترام للمدير، لكن اتركوا هذه الأمور للأشخاص الذين شاركوا فعليا في المباراة، لأن هذا يقلل من دور المدرب أيضا".

وأثارت أزمة عقب احتساب ركلة لنابولي حصل عليها جيوفاني دي لورينزو وسط اعتراضات للاعبي إنتر.

واشتعلت مشاجرة بين أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي مع لاعبه السابق لاوتارو مارتينيز واضطر التدخل من لاعبي الفريقين لعدم تطور الأمر.

ولعب لاوتارو تحت قيادة كونتي عندما درب إنتر.

ولم تكن هذه المشاجرة هي الأولى بينهما، فتشاجر لاوتارو مع كونتي عندما قرر المدرب الإيطالي استبدال اللاعب الأرجنتيني وسريعا ما تم التصالح بينهما عن طريق روميلو لوكاكو.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.