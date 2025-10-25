مؤتمر توروب: تعرضنا لموقف صعب بعد طرد جراديشار.. ولن أخاف بشأن تغيير اللاعبين

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 22:52

كتب : أحمد الخولي

يس توروب - الأهلي ضد إيجل نوار

يرى الدنماركي يس توروب مدرب الأهلي أن فريقه حقق هدفه بالتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وحجز الأهلي مقعدا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعدما كرر انتصاره على إيجل نوار البوروندي.

وقال توروب في مؤتمر صحفي: "حققنا هدفنا بالتأهل لدور المجموعات. نتيجة مباراة الذهاب ساعدتنا كثيرا لكننا تعرضنا لموقف صعب بعدما لعبنا بـ10 لاعبين لمدة 75 دقيقة".

وأضاف "تعرضت لسؤال في وقت سابق عن التعامل مع أزمة الدفاع واليوم أعتقد أننا نجحنا دفاعيا وتحسنا بعد تضيق المساحات واللعب ككتلة واحدة".

وتابع"أشكر عمر كمال لأنه استغل الفرصة التي أتيحت له وكذلك باقي اللاعبين بعدما لعبنا بنقص عددي لفترة طويلة من المباراة".

وشدد "أجرينا تعديلات كثيرة على تشكيل الفريق خلال هذه المباراة والجميع ظهر بشكل جيد، وهذا ما يعكس جودة لاعبي الفريق".

وأجاب "ضغط المباريات؟ أنا من نوعية المدربين الذين لديهم مرونة، لذلك كل مباراة ألعب بطريقة مختلفة تناسب الخصم، والمهم أن يكون لدي أساس أعمل عليه، أنا أتعلم كل يوم وأتعلم من كل مباراة، ومن حديثي مع اللاعبين في أول 3 مباريات حققنا 3 انتصارات. الأهم هو أنني أحقق الفوز وأعمل على تطوير الأداء وكذلك تحقيق الفوز، اليوم غيرنا عناصر كثيرة في التشكيل وحققنا الفوز".

وأتم "لن أرد على وجود مداورة بين الشناوي وشوبير، أنا لدي هذه الميزة ولكن لن أفصح عن ما سأفعل، دائما أعتمد في طريقتي على منح الثقة لكل اللاعبين، ولن أخاف بشأن تغيير اللاعبين، وأحتاج أن يشعر كل اللاعبين أننا فريق واحد لأننا بالفعل هكذا".

وسجل عمر كمال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 بعد تمريرة متقنة من التونسي محمد عيل بن رمضان.

وشهدت المباراة طرد مباشر لنيتس جراديشار مهاجم الأهلي بعد احتكاك مع مدافع إيجل نوار في الدقيقة 16.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب في بورندي بالنتيجة ذاتها 1-0.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي على دور المجموعات حيث ستقام القرعة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم 3 نوفمبر.

الأهلي يس توروب دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
