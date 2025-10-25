ماروتا: فوز نابولي جاء بعد احتساب ركلة الجزاء غير مستحقة

يرى جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر أن فوز نابولي على فريقه جاء بعد احتساب ركلة جزاء له.

وتمكن نابولي من الفوز على منافسه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال ماروتا لـ DAZN: "وجودي هنا لإجراء هذه المقابلة لحماسي لفهم سبب احتساب ركلة الجزاء".

وأضاف "احتساب ركلة الجزاء لنابولي كانت حاسمة في تغيير مجريات المباراة، جاء القرار من تقييم أجراه الحكم المساعد، حكم الساحة كان في موقع مثالي للتقييم ورأى اللقطة وأدار وجهه مبتعدا، ثم أطلق الصافرة بعد 8 ثوان".

وتابع "هذه الحالة كانت مثالية لتدخل الفيديو وستسمح للحكم بمشاهدتها مرة أخرى واتخاذ قراره بنفسه".

وشدد "فوز نابولي جاء من بعد تلك الحالة ثم فاز 3-1، كل ما حدث عكس ما قاله جيانلوكا روكي رئيس لجنة الحكام الإيطالية بإن لا مزيد من ركلات الجزاء السهلة، العديد من الصحفيين وخبير التحكيم في الأستوديو الخاص بكم قالوا إنها ليست ركلة جزاء".

واستمر "كنت في غرفة الملابس بين الشوطين، ومن الواضح أن تلك ركلة الجزاء أثرت بقوة على الحالة النفسية للفريق، لا أقول إن نابولي لم يكن ليفوز على أي حال، لكننا هنا للاحتجاج على الطريقة التي تم بها احتساب ركلة الجزاء".

وأنهى حديثه قائلا: "مشاجرة لاوتارو مع كونتي لها علاقة بفترتهما في إنتر؟ لا، مثل هذه الأمور تحدث في الملعب، ونراها كثيرا في كرة القدم، لا أود أن أقول الكثير عن ذلك".

وأثارت أزمة عقب احتساب ركلة لنابولي حصل عليها جيوفاني دي لورينزو وسط اعتراضات للاعبي إنتر.

واشتعلت مشاجرة بين أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي مع لاعبه السابق لاوتارو مارتينيز واضطر التدخل من لاعبي الفريقين لعدم تطور الأمر.

ولعب لاوتارو تحت قيادة كونتي عندما درب إنتر.

ولم تكن هذه المشاجرة هي الأولى بينهما، فتشاجر لاوتارو مع كونتي عندما قرر المدرب الإيطالي استبدال اللاعب الأرجنتيني وسريعا ما تم التصالح بينهما عن طريق روميلو لوكاكو.

ووصل كونتي لـ 100 نقطة مع نابولي بعد 46 مباراة، وحقق كونتي هذا الإنجاز من قبل مع يوفنتوس عقب 44 مباراة وإنتر بعد 47 مباراة.

وبهذا الفوز عاد حامل اللقب للصدارة مرة أخرى برصيد 18 نقطة مستفيدا من تعادل ميلان مع بيزا.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 15 في المركز الثالث.