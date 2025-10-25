في المباراة الـ 12.. المقاولون العرب يفوز لأول مرة في الموسم على حساب مودرن سبورت

حقق المقاولون العرب الفوز الأول له في الموسم الجاري بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من الدوري المصري.

تقدم مودرن سبورت بهدف علي فوزي، وقلب محمد سالم ومصطفى صبحي النتيجة للمقاولون العرب.

وفاز المقاولون العرب بعد 11 مباراة دون انتصار، وكسر صيامه في المباراة الثانية لسامي قمصان كمدير فني.

ورفع ذئاب الجبل رصيدهم لـ 9 نقاط من 12 مباراة وأصبح في المركز الـ 16.

فيما توقف مودرن سبورت رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وصف المباراة

بعد 9 دقائق أشهر الحكم بطاقة حمراء لطارق محمد مباشرة بعد عرقلة شكري نجيب قبل انفراده بالمرمى.

وأكمل مودرن سبورت اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 10.

وأجرى مجدي عبد العاطي أول تغيير في الدقيقة 17 بمشاركة علي الفيل بدلا من رشاد المتولي لعلاج النقص العددي.

وحاول أحمد يوسف برأسية تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25، وبعد دقيقتين مرت رأسية محمد سالم بجوار القائم.

وشارك أحمد مزهود بدلا من دسوقي في الدقيقة 33 في ثاني تغييرات مودرن سبورت.

ومرت تصويبة محمود ممدوح بجوار القائم في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول لينتهي سلبيا.

في الشوط الثاني تقدم علي فوزي لمودرن بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وتعادلت الكفة بين الفريقين في عدد اللاعبين بعد تعرض تشارلز إيكبونونج للطرد لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وفي الدقيقة 74 أدرك محمد سالم برأسية هدف التعادل بعد عرضية أحمد مجدي "كهربا".

وفي الدقيقة 87 خطف مصطفى صبحي هدف التقدم للمقاولون العرب بتسديدة خاطفة مستغلا تخبط دفاع مودرن محققا أول فوز لفريقه هذا الموسم.