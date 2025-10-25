الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بتروجت

يعود الأهلي لاستكمال مبارياته في الدوري المصري، وذلك عندما يلتقي مع بتروجت.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في الجولة 12 من الدوري المصري، يوم 29 أكتوبر الجاري.

وفاز الأهلي على إيجل نوار البوروندي بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 21 نقطة، ويأتي بتروجت المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة بتروجت والأهلي

يلتقي الأهلي مع بتروجت يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.