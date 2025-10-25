بهدف عمر كمال.. الأهلي يكرر فوزه على إيجل نوار ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

حجز الأهلي مقعدا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعدما كرر انتصاره على إيجل نوار البوروندي.

وفاز الأهلي على إيجل نوار 0-1 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل عمر كمال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 بعد تمريرة متقنة من التونسي محمد عيل بن رمضان.

وشهدت المباراة طرد مباشر لنيتس جراديشار مهاجم الأهلي بعد احتكاك مع مدافع إيجل نوار في الدقيقة 16.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب في بورندي بالنتيجة ذاتها 1-0.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي على دور المجموعات حيث ستقام القرعة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم 3 نوفمبر.

















































وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي على مرمى إيجل نوار بحثا عن التسجيل مبكرا.

وأرسل أحمد عبد القادر عرضية متقنة من الجهة اليمنى أبعدها دفاع إيجل نوار بصعوية.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه جراديشار بعد احتكاك مع مدافع إيجل نوار في الدقيقة 16.

وأهدر أليو ديانج فرصة محققة للتسجيل بعد ضربة رأسية تصدى لها جارس مرمى إيجل نوار.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الأهلي هجومه بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

وحاول الأهلي التسجيل بعد ضربة رأسية من ياسين مرعي مرت أعلى مرمى الفريق البوروندي.

وانطلق محمد علي بن رمضان ومرر تمريرة متقنة سددها عمر كمال في الشباك عند الدقيقة 58.

video:1

وسدد محمود حسن تريزيجيه كرة قوية مرت قريبة من مرمى إيجل نوار البوروندي.

وتصدى مصطفى شوبير لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليمنع الفريق البوروندي من التعادل.