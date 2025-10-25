عمر كمال يسجل هدفه الإفريقي الأول مع الأهلي
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 21:32
كتب : FilGoal
ونجح عمر كمال في تسجيل هدف تقدم الأهلي على إيجل نوار في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
وتقدم الأهلي عن طريق عمر كمال من انفراد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من محمد علي بن رمضان.
ويعد الهدف هو الأول لعمر كمال مع الأهلي منذ عام وشهرين، بالتحديد منذ يوم 24 أغسطس 2024، عندما سجل في شباك مودرن سبورت في الدوري.
كما يعد الهدف هو رقم 5 له مع الأهلي بشكل عام، والأول في البطولات الإفريقية.
وشهدت المباراة طرد نيتس جراديشار مهاجم الأهلي في الدقيقة 16، ويكمل الأهلي اللقاء بـ10 لاعبين.
وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
video:1
