عمر كمال يسجل هدفه الإفريقي الأول مع الأهلي

ونجح عمر كمال في تسجيل هدف تقدم الأهلي على إيجل نوار في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

عمر كمال النادي : الأهلي الأهلي

وتقدم الأهلي عن طريق عمر كمال من انفراد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من محمد علي بن رمضان.

ويعد الهدف هو الأول لعمر كمال مع الأهلي منذ عام وشهرين، بالتحديد منذ يوم 24 أغسطس 2024، عندما سجل في شباك مودرن سبورت في الدوري.

كما يعد الهدف هو رقم 5 له مع الأهلي بشكل عام، والأول في البطولات الإفريقية.

وشهدت المباراة طرد نيتس جراديشار مهاجم الأهلي في الدقيقة 16، ويكمل الأهلي اللقاء بـ10 لاعبين.

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

video:1